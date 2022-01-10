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В Беларуси становится жарче? Лето 2021-го стало одним из самых теплых за историю метеонаблюдений
Источник материала: ОНТ
2021-й год вошел в топ-20 самых теплых лет в истории метеонаблюдений в Беларуси,
При этом 2021-й был не таким теплым, как предыдущие 2019-й и 2020-й.
За год выпало 714 мм осадков, или 111% нормы. Больше всего осадков было в августе – 180%. Самым сухим месяцев был октябрь – 29% нормы.
При этом лето прошедшего года стало почти самым жарким за всю историю метеонаблюдений, уступив только лету 2010 года. Средняя по стране температура воздуха составила +20℃, что на 2,6 градуса выше климатической нормы.
Осень также потеплела. Средняя температура +7,1℃, что выше климатической нормы на 0,5 градуса.
Фото:
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2021-й год вошел в топ-20 самых теплых лет в истории метеонаблюдений в Беларуси, передает БЕЛТА со ссылкой на представителя Белгидромета Наталью Клевец. При этом 2021-й...
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