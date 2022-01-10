За оскорбление погибшего сотрудника КГБ мужчину из Могилева приговорили к 2 годам лишения свободы

Источник материала: ОНТ

Могилева приговорили к 2 годам лишения свободы" class="one-news__figure-img">

Могилевчанина приговорили к 2 годам лишения свободы за оскорбление погибшего сотрудника КГБ, пишет БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Гособвинение по уголовному делу на 45-летнего местного жителя в суде поддержала прокуратура Могилева. Ему инкриминировано публичное оскорбление представителей власти из-за того, что они выполняли служебные обязанности.

Обвиняемый признал вину в полном объеме во время судебного следствия.

Суд Ленинского района Могилева вынес обвинительный приговор с учетом доказательств, которые представил гособвинитель.

Мужчине назначили наказание – лишение свободы на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штраф 100 базовых величин. Мобильный телефон могилевчанина конфисковали как средство совершения преступления.

Фото: БЕЛТА

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