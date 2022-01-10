﻿ За оскорбление погибшего сотрудника КГБ мужчину из Могилева приговорили к 2 годам лишения свободы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За оскорбление погибшего сотрудника КГБ мужчину из Могилева приговорили к 2 годам лишения свободы

10.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

За оскорбление погибшего сотрудника КГБ мужчину из Могилева приговорили к 2 годам лишения свободыМогилева приговорили к 2 годам лишения свободы" class="one-news__figure-img">

Могилевчанина приговорили к 2 годам лишения свободы за оскорбление погибшего сотрудника КГБ, пишет БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Гособвинение по уголовному делу на 45-летнего местного жителя в суде поддержала прокуратура Могилева. Ему инкриминировано публичное оскорбление представителей власти из-за того, что они выполняли служебные обязанности. 

Обвиняемый признал вину в полном объеме во время судебного следствия.

Суд Ленинского района Могилева вынес обвинительный приговор с учетом доказательств, которые представил гособвинитель. 

Мужчине назначили наказание – лишение свободы на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штраф 100 базовых величин. Мобильный телефон могилевчанина конфисковали как средство совершения преступления.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Могилевчанина приговорили к 2 годам лишения свободы за оскорбление погибшего сотрудника КГБ, пишет БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродненской области за выходные задержали 17 нетрезвых водителей, среди них был и повторник
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by