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Названы четыре признака сердечной недостаточности. Это нужно знать всем!

10.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы четыре признака сердечной недостаточности. Это нужно знать всем!

На наличие сердечной недостаточности могут указывать четыре признака. Их назвал глава кардиологического отделения скорой помощи и интенсивной терапии университетской клиники Лилля, профессор Николас Ламблена, пишет издание Le Figaro.

Один из признаков – одышка. Многие пациенты ошибочно считают ее нормой. На ранней стадии сердечной недостаточности одышка возникает при умеренной физической активности, а при развитии болезни даже во время состояния покоя.

Также на проблему может указывать быстрая утомляемость, набор веса и отеки лодыжек и голеней.  

Фото: pexels

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На наличие сердечной недостаточности могут указывать четыре признака. Их назвал глава кардиологического отделения скорой помощи и интенсивной терапии...
 
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