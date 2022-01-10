Названы четыре признака сердечной недостаточности. Это нужно знать всем!

Источник материала: ОНТ

На наличие сердечной недостаточности могут указывать четыре признака. Их назвал глава кардиологического отделения скорой помощи и интенсивной терапии университетской клиники Лилля, профессор Николас Ламблена, пишет издание Le Figaro.

Один из признаков – одышка. Многие пациенты ошибочно считают ее нормой. На ранней стадии сердечной недостаточности одышка возникает при умеренной физической активности, а при развитии болезни даже во время состояния покоя.

Также на проблему может указывать быстрая утомляемость, набор веса и отеки лодыжек и голеней.

Фото: pexels

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