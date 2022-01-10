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Названы четыре признака сердечной недостаточности. Это нужно знать всем!
Источник материала: ОНТ
На наличие сердечной недостаточности могут указывать четыре признака. Их назвал глава кардиологического отделения скорой помощи и интенсивной терапии университетской клиники Лилля, профессор Николас Ламблена,
Один из признаков – одышка. Многие пациенты ошибочно считают ее нормой. На ранней стадии сердечной недостаточности одышка возникает при умеренной физической активности, а при развитии болезни даже во время состояния покоя.
Также на проблему может указывать быстрая утомляемость, набор веса и отеки лодыжек и голеней.
Фото: pexels
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На наличие сердечной недостаточности могут указывать четыре признака. Их назвал глава кардиологического отделения скорой помощи и интенсивной терапии...
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