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Марат Марков рассказал, для кого вещает телеканал ОНТ

10.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Марат Марков рассказал, для кого вещает телеканал ОНТ

Председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков в интервью газете «Звязда» назвал целевую аудиторию телеканала ОНТ.

По словам Маркова, сейчас телеканал вещает на постоянную аудиторию, включая тех людей, которые еще не определились со своей политической позицией.

Также глава телеканала отметил, что после 2020-го года команда ОНТ стала намного устойчивее, профессиональнее и психологически сильнее. 

Фото: пресс-служба телеканала ОНТ

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Председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков в интервью газете «Звязда» назвал целевую аудиторию телеканала ОНТ. По словам Маркова,...
 
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