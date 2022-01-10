Марат Марков рассказал, для кого вещает телеканал ОНТ

Источник материала: ОНТ

Председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков в интервью газете «Звязда» назвал целевую аудиторию телеканала ОНТ.

По словам Маркова, сейчас телеканал вещает на постоянную аудиторию, включая тех людей, которые еще не определились со своей политической позицией.

Также глава телеканала отметил, что после 2020-го года команда ОНТ стала намного устойчивее, профессиональнее и психологически сильнее.

Фото: пресс-служба телеканала ОНТ

Подписывайтесь на нас в Telegram