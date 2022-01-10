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Назван главный модный аксессуар этого сезона
Источник материала: ОНТ
Сумки из нейлона – главный аксессуар этого сезона. Пика популярности они достигли осенью 2021 года,
Производители предлагают нейлоновые сумки разных моделей и расцветок. Такой аксессуар долговечен, он отлично подойдет для осенней и зимней непогоды, поскольку нейлон водостойкий и прочный.
Нейлоновые сумки уже выпустили известные бренды Miu Miu, Alexander McQueen, Prada. Также этот аксессуар можно найти в масс-маркете. Например, в магазинах Bershka, Pull&Bear, Zara.
Фото: pexels
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Сумки из нейлона – главный аксессуар этого сезона. Пика популярности они достигли осенью 2021 года, пишет mail.ru. Производители предлагают нейлоновые сумки разных...
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