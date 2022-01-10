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Назван главный модный аксессуар этого сезона

10.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван главный модный аксессуар этого сезона

Сумки из нейлона – главный аксессуар этого сезона. Пика популярности они достигли осенью 2021 года, пишет mail.ru

Производители предлагают нейлоновые сумки разных моделей и расцветок.  Такой аксессуар долговечен, он отлично подойдет для осенней и зимней непогоды, поскольку нейлон водостойкий и прочный. 

Нейлоновые сумки уже выпустили известные бренды Miu Miu, Alexander McQueen, Prada. Также этот аксессуар можно найти в масс-маркете. Например, в магазинах Bershka, Pull&Bear, Zara.

Фото: pexels

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Сумки из нейлона – главный аксессуар этого сезона. Пика популярности они достигли осенью 2021 года, пишет mail.ru.  Производители предлагают нейлоновые сумки разных...
 
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