Назван главный модный аксессуар этого сезона

Источник материала: ОНТ

Сумки из нейлона – главный аксессуар этого сезона. Пика популярности они достигли осенью 2021 года, пишет mail.ru.

Производители предлагают нейлоновые сумки разных моделей и расцветок. Такой аксессуар долговечен, он отлично подойдет для осенней и зимней непогоды, поскольку нейлон водостойкий и прочный.

Нейлоновые сумки уже выпустили известные бренды Miu Miu, Alexander McQueen, Prada. Также этот аксессуар можно найти в масс-маркете. Например, в магазинах Bershka, Pull&Bear, Zara.

Фото: pexels

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