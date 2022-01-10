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Предметы для парфюмерной торговли на Br750 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

10.01.2022 17:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз предметов для парфюмерной торговли на Br750 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Партию незадекларированного товара выявили в пункте пропуска "Привалка" на белорусско-литовской границе. По документам на территорию Евразийского экономического союза из Франции ввозилась косметика и парфюмерия в ассортименте.

"В результате сканирования установлено, что в грузовом отсеке помимо заявленного присутствует иной товар - вставки в презентуары на прилавки CHANEL. Стоимость незаконно перемещаемых предметов торгового оборудования составила Br750 тыс.", - рассказали в таможне.

Таким образом перевозчик намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей около Br210 тыс.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс. Возможное наказание предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Партию незадекларированного товара выявили в пункте пропуска "Привалка" на белорусско-литовской границе. По документам на территорию Евразийского экономического...
 
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