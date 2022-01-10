Убийство в Новогрудке: пенсионерка ударила ножом сына в ответ на рукоприкладство

Источник материала: БелТА

10 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новогрудским районным отделом расследуется уголовное дело по факту убийства жителя райцентра, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Трагедия произошла в ночь на 6 января. 70-летняя женщина ударила ножом в область сердца своего сына. После этого она вызвала скорую помощь. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть 37-летнего мужчины и сообщили о произошедшем правоохранителям. На место выезжала следственно-оперативная группа. Осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, изъят нож, назначены необходимые экспертизы.

Сейчас женщина задержана. "Подозреваемая пояснила, что ранее сын ее неоднократно избивал. В этот раз они также начали конфликтовать на почве алкоголя, затем он ударил ее по голове. Это сильно разозлило женщину, после чего она схватилась за нож", - рассказала Инна Позняк. Установлено, что в этот момент пенсионерка была пьяна.

К слову, женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение сыну телесных повреждений. В августе прошлого года она также ударила его ножом в грудь. Суд признал ее виновной: 70-летнюю женщину оштрафовали на 30 базовых величин.

До случившегося погибший нигде не работал, его мать находится на пенсии. Оба злоупотребляли спиртными напитками, вели асоциальный образ жизни.

Окончательная правовая оценка действиям подозреваемой будет дана по результатам расследования.-0-