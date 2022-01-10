Гимназия №41 г. Минска отпраздновала новоселье. Показываем, как выглядит новое здание снаружи и внутри

Источник материала: ОНТ

Новоселье сегодня отметила одна из старейших и самых успешных гимназий столицы – 41-я.

Коллектив учебного заведения вместе со старшеклассниками провел первый день в новом здании. Переезда ждали почти 2 года. Теперь здесь просторные кабинеты, современные лаборатории, информационно-технический центр, лекционные залы, патриотический класс, а еще бассейн, тир и лыжная база. Создана инклюзивная среда. Занятия в новом здании уже начались, получать знания здесь смогут 1 240 учащихся.

После капитального ремонта сегодня начала работу и 4-я столичная гимназия. Здесь преобразили фасад, внутреннее оснащение с учетом современных требований комфорта. То же самое было сделано еще в 58 учебных заведениях столицы только за прошлый год. В нынешнем – работа продолжится, к 1 сентября в Минске появятся новая школа и несколько детсадов.





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