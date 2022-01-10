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Схема движения городского транспорта в Минске изменится! Вот где не будет остановок!

10.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Схема движения городского транспорта в Минске изменится! Вот где не будет остановок!

С 11 января пассажирский транспорт изменит схему движения из-за ремонта на улично-дорожных участках в центре города, сообщили в «Минсктрансе».

По ул. Городской Вал, пр. Независимости, ул. Володарского, ул. Городской Вал и далее по маршруту будут следовать автобусы №74с.

От ул. Романовская Слобода по ул. Немига, К. Цеткин, ул. Тимирязева и далее по маршруту поедут троллейбусы №14.

Отменяются остановки на пунктах:

- «Оперный театр» по ул. Я. Купалы в сторону ул. М. Богдановича у троллейбусов №№29, 46, 53 и автобусов №38;

- «Володарского» в сторону ул. Городской Вал у автобусов №№1, 69, 119с; 

- «ст. м. Октябрьская» в сторону ул. Я. Купалы у автобусов №№24, 38, 91 и троллейбусов №№40 и 53.

Фото: архив БЕЛТА

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С 11 января пассажирский транспорт изменит схему движения из-за ремонта на улично-дорожных участках в центре города, сообщили в «Минсктрансе». По ул. Городской Вал,...
 
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