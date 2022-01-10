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Гомельщину накрыл снегопад
Источник материала: ОНТ
В Беларуси сохраняются сложные погодные условия. Юго-восток страны накрыл настоящий снегопад.
В Гомеле толщина снежного покрова с утра достигала 15 сантиметров. Это внесло коррективы не только в движение на дорогах, но и в работу коммунальщиков. На уборку снега направили 90 единиц техники. Магистрали, тротуары, дворовые территории и частный сектор – результат был виден уже к полудню. Все аварийные и экстренные службы перешли на усиленный режим работы.
Впрочем, если верить синоптикам, это только начало. В ближайшие двое суток на смену осадкам придут заморозки. Ожидается гололедица. Водителей просят отложить дальние поездки и садиться за руль только в случае крайней необходимости. Следить за ситуацией на дорогах будут специальные экипажи ГАИ.
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В Беларуси сохраняются сложные погодные условия. Юго-восток страны накрыл настоящий снегопад. В Гомеле толщина снежного покрова с утра достигала 15 сантиметров....
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