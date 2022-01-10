Депутат: Кроме стран постсоветского пространства, вряд ли нас кто-то защитит, нам надо объединяться

Источник материала: ОНТ

Во избежание новых жертв. Спецслужбы Казахстана продолжают антитеррористическую операцию, а военные приступили к разминированию боеприпасов, которые остались на месте беспорядков.

Страна продолжает приходить в себя после самых трагических событий в своей новейшей истории. По словам президента Казахстана, власти должны сделать выводы из трагедии. И ответить на главный вопрос: как спецслужбы проспали появление такого количества подпольных ячеек экстремистов? По подозрению в госизмене задержаны несколько высокопоставленных чиновников и силовиков. По версии следствия, они скрывали то, что в Казахстане существовали тренировочные лагеря боевиков. Их поиск и ликвидация еще не закончены. Теперь у местных силовых структур есть на это время, силы и средства. Такая возможность появилась благодаря миротворческой операции ОДКБ. Белорусские военнослужащие уже взяли под охрану ряд стратегически важных объектов на территории Казахстана.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Мы видим сегодня кризис международных организаций безопасности. ООН, ОБСЕ, НАТО и другие организации не то что не способны как-то влиять на кризисные ситуации, но и сами являются пособниками тех действий, которые происходят в Казахстане, всячески пытаются их обелить. Это ставит перед нами новые задачи – создать организации, которые смогут решать кризисные ситуации. ОДКБ здесь себя зарекомендовала с очень положительной стороны. Мы понимаем, кроме нас, кроме стран постсоветского пространства, вряд ли нас кто-то защитит, кроме нас самих, нам надо объединяться. Для этого у нас есть очень хорошие примеры – Союзное государство, ЕАЭС и ОДКБ, которая впервые по сути применила свои возможности, обеспечила мир, порядок, независимость Республики Казахстан».

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