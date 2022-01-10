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26-летний владелец экстремистского YouTube-канала сбежал в Украину – но его задержали в Беларуси (ВИДЕО)

10.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владельца экстремистского канала, сбежавшего за границу, задержали, сообщается в Telegram-канале МВД.

Сотрудники областного управления ГУБОПиК вышли на 26-летнего мужчину из Гомельщины, он создал и администрировал YouTube-канал с экстремистским содержанием.

Установлено, что мужчина активно участвовал в протестах с лета 2020 года, снимал и публиковал видео на своем канале, деанонил силовиков. Он несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации массовых мероприятий.

Мужчину задержали в Беларуси в ходе оперативных мероприятий. Возбуждено уголовное дело.

Фото: архив БЕЛТА

Видео: МВД Беларуси

 


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Владельца экстремистского канала, сбежавшего за границу, задержали, сообщается в Telegram-канале МВД. Сотрудники областного управления ГУБОПиК вышли на 26-летнего...
 
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