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26-летний владелец экстремистского YouTube-канала сбежал в Украину – но его задержали в Беларуси (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Владельца экстремистского канала, сбежавшего за границу, задержали,
Сотрудники областного управления ГУБОПиК вышли на 26-летнего мужчину из Гомельщины, он создал и администрировал YouTube-канал с экстремистским содержанием.
Установлено, что мужчина активно участвовал в протестах с лета 2020 года, снимал и публиковал видео на своем канале, деанонил силовиков. Он несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации массовых мероприятий.
Мужчину задержали в Беларуси в ходе оперативных мероприятий. Возбуждено уголовное дело.
Фото: архив БЕЛТА
Видео: МВД Беларуси
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26-летний владелец экстремистского YouTube-канала сбежал в Украину – но его задержали в Беларуси (ВИДЕО)
Владельца экстремистского канала, сбежавшего за границу, задержали, сообщается в Telegram-канале МВД. Сотрудники областного управления ГУБОПиК вышли на 26-летнего...
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