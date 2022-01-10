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Кот выключил будильник хозяйки, чтобы она подольше поспала. Посмотрите, как все было, – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok emiiily_ly.
В ролике кот услышал будильник в телефоне, подошел к нему и несколькими движениями лапки выключил. Наверное, он так поступил, чтобы хозяйка поспала подольше.
В TikTok видео просмотрели более 5 млн раз. Комментаторы были в восторге от заботливого пушистика.
«Какая прелесть. Мой наоборот начинает мяукать, мол, вставай», «Муж мне не поверил, проспали на работу, оказалось кошка отключила, заботливая», «Мой также делает, сразу летит к нему, как только зазвонит», – писали пользователи соцсети.
Фото: Pixabay.com
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Кот выключил будильник хозяйки, чтобы она подольше поспала. Посмотрите, как все было, – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok emiiily_ly. В ролике кот услышал будильник в телефоне, подошел к нему и несколькими движениями лапки выключил....
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