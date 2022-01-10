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Кот выключил будильник хозяйки, чтобы она подольше поспала. Посмотрите, как все было, – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)

10.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот выключил будильник хозяйки, чтобы она подольше поспала. Посмотрите, как все было, – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok emiiily_ly.

В ролике кот услышал будильник в телефоне, подошел к нему и несколькими движениями лапки выключил. Наверное, он так поступил, чтобы хозяйка поспала подольше.

В TikTok видео просмотрели более 5 млн раз. Комментаторы были в восторге от заботливого пушистика.

«Какая прелесть. Мой наоборот начинает мяукать, мол, вставай», «Муж мне не поверил, проспали на работу, оказалось кошка отключила, заботливая», «Мой также делает, сразу летит к нему, как только зазвонит», – писали пользователи соцсети.

Фото: Pixabay.com

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Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok emiiily_ly. В ролике кот услышал будильник в телефоне, подошел к нему и несколькими движениями лапки выключил....
 
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