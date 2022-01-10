Ученые назвали продукт, который снижает уровень «плохого» холестерина в крови

Источник материала: ОНТ

Исследователи из медицинской школы Дэвида Геффена при Калифорнийском университете (США) заявили, что употребление винограда помогает уменьшить уровень «плохого» холестерина в крови.

Ученые провели исследование с участием 19 человек. В течение месяца они придерживались диеты с низким содержанием полифенолов и клетчатки. После этого в рацион добровольцев добавили 46 граммов виноградного порошка, это эквивалентно двум порциям свежего винограда. Все участники исследования сдали образцы крови и стула в начале и в конце эксперимента. Результаты исследования опубликовали в журнале Nutrients.

Эксперимент показал, что употребление виноградного порошка увеличило разнообразие кишечного микробиома испытуемых. Кроме того, диета с виноградом уменьшила уровень «плохого» холестерина на 6% в организме участников исследования.

Фото: pexels

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