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Когда откроют мост на Немиге, рассказал мэр Минска
Источник материала: ОНТ
Когда же откроют новый мост на Немиге,
За это время столичные власти рассчитывают закончить все строительные работы и запустить движение по мосту и под ним. Сейчас работы по демонтажу моста продолжаются, они должны завершиться на этой неделе. С поврежденного путепровода уже снята большая часть пролетов. Службы работают круглосуточно. Вскоре строители займутся восстановлением всего моста. Первые проектные решения нового путепровода сегодня представят оперативному штабу.
Особое внимание и организации движения транспорта. Сегодня утром на центральных улицах столицы наблюдались большие заторы. Службы уже проанализировали ситуацию и учли обращения граждан. В течение дня возникшие замечания постараются устранить. Все обстоятельства обрушения моста устанавливаются. Следственный комитет
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Когда же откроют новый мост на Немиге, рухнувший в выходные? Мэр столицы заявил сегодня, что возвести переправу собираются в рекордные сроки – в течение месяца. ...
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