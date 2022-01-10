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Когда откроют мост на Немиге, рассказал мэр Минска

10.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Когда откроют мост на Немиге, рассказал мэр Минска

Когда же откроют новый мост на Немиге, рухнувший в выходные? Мэр столицы заявил сегодня, что возвести переправу собираются в рекордные сроки – в течение месяца.  


За это время столичные власти рассчитывают закончить все строительные работы и запустить движение по мосту и под ним. Сейчас работы по демонтажу моста продолжаются, они должны завершиться на этой неделе. С поврежденного путепровода уже снята большая часть пролетов. Службы работают круглосуточно. Вскоре строители займутся восстановлением всего моста. Первые проектные решения нового путепровода сегодня представят оперативному штабу.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: «Сейчас главная задача – обеспечить разборку конструкций. Думаю, в течение суток мы завершим. Сейчас проектная группа готовит решения по дальнейшим работам, которые предстоит нам сделать в самые кратчайшие сроки. Вечером они будут докладывать в штабе. По итогам этого доклада будет составлен график работ, который установит шаги и сроки для конкретных организаций, которые будут участвовать в процессе восстановления путепровода».

Особое внимание и организации движения транспорта. Сегодня утром на центральных улицах столицы наблюдались большие заторы. Службы уже проанализировали ситуацию и учли обращения граждан. В течение дня возникшие замечания постараются устранить. Все обстоятельства обрушения моста устанавливаются. Следственный комитет возбудил уголовные дела.

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Когда же откроют новый мост на Немиге, рухнувший в выходные? Мэр столицы заявил сегодня, что возвести переправу собираются в рекордные сроки – в течение месяца.   ...
 
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