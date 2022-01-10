Корреспондент ОНТ рассказал, что сейчас происходит в Казахстане

Источник материала: ОНТ

Слова поддержки президенту и народу Казахстана, соболезнования родным и близким погибших в беспорядках в День национального траура направил Александр Лукашенко. В стране сегодня приспущены государственные флаги, на них черные ленточки. Казахстан постепенно приходит в себя после самых трагических событий в своей новейшей истории. Как сообщили в Комитете национальной безопасности, антитеррористическая операция не завершена. Поиск и ликвидация боевиков и экстремистов продолжается. Сейчас в регионе находится съемочная группа ОНТ.





Ситуация в Казахстане постепенно нормализуется, однако по-прежнему продолжается антитеррористическая операция, многие боевики вытеснены из крупных городов, сейчас они в большинстве своем находятся в пригороде.

Власти просят людей с пониманием относиться к действиям военных и не поддаваться на провокации. Что касается погромов, поджогов, то все эти действия обошлись для правительства страны в круглую сумму. По предварительным подсчетам, более 90 миллиардов тенге.

Несмотря на стабилизацию обстановки, в стране сохраняются режим ЧП и комендантский час. По нашей информации, от рук боевиков погибли 16 сотрудников полиции, военных, более 1600 получили ранения. Среди пострадавших есть и дети.

Жизнь постепенно возвращается и в самый центр мятежа – город Алматы. Здесь протестующие не выдвигали никаких требований, но в один момент устроили настоящий хаос. Были захвачены 7 оружейных магазинов, транспорт, спецтехника. Демонстранты развязали перестрелку, не пропускали кареты скорой для оказания медпомощи. До сих пор военные фиксируют попытки нападений на изоляторы, где находятся преступники. Как отметил министр МВД Казахстана, по каждому факту будет дана правовая оценка.

На помощь милиции приходят народные дружины, однако в магазинах ажиотаж. Люди разбирают товары первой необходимости, крупы, мясо, молочку. В Алматы более 30 магазинов возобновили работу, но остальные все еще закрыты. Постепенно открываются рынки, оплатить товар можно как наличкой, так и банковским переводом. Оплата по терминалу все еще не доступна. Возобновилось ж/д-сообщение, в стране увеличено количество блокпостов. Каждую машину на въезд и выезд из города проверят.

Свою службу продолжают нести и миротворцы стран ОДКБ. Белорусы охраняют стратегические объекты, среди них аэродром в Жетыгене, а также военный склад в Капшагай. Обеспечить безопасность мирных жителей – приоритетная задача для правительства Казахстана.

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