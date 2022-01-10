В Кобрине нетрезвый 17-летний бесправник снес столб с ограждением

Источник материала: БелТА

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине нетрезвый 17-летний бесправник снес осветительную опору и ограждение тротуара, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Дорожный инцидент произошел 9 января около 1.30 на ул.Дружбы. Автомобиль BMW под управлением 17-летнего жителя Брестского района двигался со стороны ул.Интернациональной в направлении ул.Дзержинского. По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и погодные условия, особенности транспортного средства, в результате чего напротив дома №20 не справился с управлением и наехал на осветительную опору и заборное ограждение тротуара.

Автомобиль получил механические повреждения, сам водитель серьезно не пострадал. Установлено, что у него отсутствуют права на управление транспортными средствами. Более того, юноша находился в состоянии алкогольного опьянения - в выдыхаемом им воздухе содержалось 1,8 промилле алкоголя. Проводится проверка.-0-