Кибермошенники за год украли у жителей Молодечно и района Br165 тыс.

Источник материала: БелТА

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно и районе ущерб от киберпреступности в 2021 году достиг Br165 тыс. Именно столько похитили злоумышленники у жителей региона с использованием социальной инженерии и фишинговых ресурсов. В то же время по сравнению с предыдущим годом размер потерь от такого рода преступлений уменьшился - в 2020-м он составил более Br280 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Среди примитивных технологий обмана - звонки в мессенджерах от имени "службы безопасности банка" с просьбой сообщить реквизиты платежной карты, коды и другие личные данные. В 2021 году появились случаи кибермошенничества с использованием мобильного приложения для удаленного доступа AnyDesk. Злоумышленники в ходе телефонного разговора внушали гражданам, что их деньги на карте не в безопасности, а исправить ситуацию возможно путем установки на телефон специальной программы. Таким образом с помощью приложения мошенники получали полный доступ к чужому девайсу, а потом оформляли кредиты и опустошали счета.

Также одна из распространенных схем - разработка фишинговых сайтов, внешне похожих на интернет-ресурсы банков, популярных магазинов, компаний. На такую удочку попадаются в первую очередь пользователи торговых онлайн-платформ - чтобы добраться до чужого кошелька, мошенник в переписке сбрасывает вредоносную ссылку, где на поддельном сайте продавец (покупатель) для оплаты либо доставки товара вводит реквизиты своей карты. А позже приходит sms-уведомление о списании денежных средств. Правоохранители полагают, что киберпреступники продолжат модернизировать способы обмана, которые и впредь будут основываться на доверчивости граждан.

"Чтобы не стать жертвами мошенников, милиция просит с особой осторожностью относиться к любым рассылкам и уведомлениям, при поступлении телефонных звонков проверять достоверность информации в контакт-центре банка (номер указан на оборотной стороне пластиковой карты), не сообщать конфиденциальные данные третьим лицам, не сохранять реквизиты платежных карт на сайтах интернет-магазинов, не переходить по сомнительным ссылкам от незнакомцев, а также не размещать в интернете персональные данные, которые могут быть использованы против вас", - сказали правоохранители.-0-



