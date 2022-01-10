|
IKEA повысила цены на свою продукцию по всему миру. Затронет ли это белорусских поставщиков?
10.01.2022 18:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Из-за
«Ощутимее всего конечный ценник преобразится в Европе и Северной Америке»
— Повышение оптовых цен для франчайзи неизбежно, — комментирует решение компании представитель Inter IKEA специально для «Про бизнес».
В мире цены начали подниматься уже с начала 2022 года. В среднем они вырастут на 9%.
— Мы прилагаем много усилий, чтобы наши цены были как можно более низкими и стабильными. В течение прошлого года Inter IKEA Group взяла на себя дополнительные расходы, чтобы смягчить ситуацию. Однако, исходя из негативного развития событий и не видя перелома тенденции в обозримом будущем, мы были вынуждены с 1 января 2022 года начать повышение оптовых цен, — добавил собеседник.
Ощутимее всего конечный ценник преобразится в Европе и Северной Америке, где наблюдается его наибольший рост из-за повышения транспортных затрат и изменения закупочных цен. Отечественные предприниматели, которые в основном везут товары IKEA в Беларусь из московского Теплого Стана и подмосковных Химок, пока работают на прежних условиях.
«Мы будем вынуждены пропорционально повысить стоимость товаров»
Владелец
— В ноябре 2021 года гендиректор IKEA в России Понтус Эрнтелл отмечал, что его команда постарается сгладить негативный эффект. Компания уже добилась того, чтобы более 50% реализуемых товаров производилось на территории Российской Федерации. Это поможет снизить транспортные расходы и не так зависеть от мировых цен на сырье. К тому же в начале прошлого года IKEA начала дистанцироваться от морских перевозок: чтобы снизить зависимость от них, компания разработала логистику поставок из Азии по суше. Эти шаги должны существенно сдержать рост цен. Если же они все-таки поднимутся, мы будем вынуждены пропорционально повысить стоимость товаров, реализуемых в нашем интернет-магазине, — пояснил Дмитрий Парейко.
Вся эта ситуация развивается на фоне беспрецедентного роста спроса на продукцию IKEA в период пандемии. Перешедшим на «удаленку» работникам приходилось оптимизировать свои квартиры под новые требования, ища в сугубо домашнем пространстве возможность для полноценной работы. Как
Чтобы смягчить влияние на цены, Inter IKEA Group в 2021 году взяла на себя дополнительные расходы, связанные с цепочками поставок, в размере € 250 млн. Работать в этом направлении франчайзер планирует и в нынешнем году.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за перебоев с грузоперевозками в период пандемии и нехватки сырья прибыль производителя мебели Inter IKEA стала сокращаться. Чтобы выровнять ситуацию, шведская...
|
Архив (Разное)