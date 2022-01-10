IKEA повысила цены на свою продукцию по всему миру. Затронет ли это белорусских поставщиков?

Источник материала: ProBusiness

Из-за перебоев с грузоперевозками в период пандемии и нехватки сырья прибыль производителя мебели Inter IKEA стала сокращаться. Чтобы выровнять ситуацию, шведская компания заявила, что поднимет цены на популярные в мире товары для дома. Разбираемся, как это повлияет на белорусский бизнес и потребителей.

«Ощутимее всего конечный ценник преобразится в Европе и Северной Америке»

— Повышение оптовых цен для франчайзи неизбежно, — комментирует решение компании представитель Inter IKEA специально для «Про бизнес».

В мире цены начали подниматься уже с начала 2022 года. В среднем они вырастут на 9%.

— Мы прилагаем много усилий, чтобы наши цены были как можно более низкими и стабильными. В течение прошлого года Inter IKEA Group взяла на себя дополнительные расходы, чтобы смягчить ситуацию. Однако, исходя из негативного развития событий и не видя перелома тенденции в обозримом будущем, мы были вынуждены с 1 января 2022 года начать повышение оптовых цен, — добавил собеседник.

Ощутимее всего конечный ценник преобразится в Европе и Северной Америке, где наблюдается его наибольший рост из-за повышения транспортных затрат и изменения закупочных цен. Отечественные предприниматели, которые в основном везут товары IKEA в Беларусь из московского Теплого Стана и подмосковных Химок, пока работают на прежних условиях.



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«Мы будем вынуждены пропорционально повысить стоимость товаров»

Владелец AIKEA.BY Дмитрий Парейко отмечает, что на данный момент у него и его коллег нет точной информации, когда и на сколько процентов IKEA в России планирует повышение цен на свою продукцию.

— В ноябре 2021 года гендиректор IKEA в России Понтус Эрнтелл отмечал, что его команда постарается сгладить негативный эффект. Компания уже добилась того, чтобы более 50% реализуемых товаров производилось на территории Российской Федерации. Это поможет снизить транспортные расходы и не так зависеть от мировых цен на сырье. К тому же в начале прошлого года IKEA начала дистанцироваться от морских перевозок: чтобы снизить зависимость от них, компания разработала логистику поставок из Азии по суше. Эти шаги должны существенно сдержать рост цен. Если же они все-таки поднимутся, мы будем вынуждены пропорционально повысить стоимость товаров, реализуемых в нашем интернет-магазине, — пояснил Дмитрий Парейко.

Вся эта ситуация развивается на фоне беспрецедентного роста спроса на продукцию IKEA в период пандемии. Перешедшим на «удаленку» работникам приходилось оптимизировать свои квартиры под новые требования, ища в сугубо домашнем пространстве возможность для полноценной работы. Как отметила Ingka Group, франчайзи IKEA, отвечающий за Россию и многие другие рынки, за предыдущие 18 месяцев их компания отгрузила товаров больше, чем за всю свою предыдущую историю.

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Чтобы смягчить влияние на цены, Inter IKEA Group в 2021 году взяла на себя дополнительные расходы, связанные с цепочками поставок, в размере € 250 млн. Работать в этом направлении франчайзер планирует и в нынешнем году.

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