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Оскорбили и угрожали насилием судье: в Гомельской области возбуждены уголовные дела

10.01.2022 19:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области возбудила четыре уголовных дела по фактам угрозы насилием, оскорбления, а также незаконного распространения в сети интернета сведений о частной жизни, персональных данных судьи и прокурорского работника. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гомельской области.

"По материалам дел, в декабре 2021 года неизвестное лицо в общедоступных Telegram-каналах, информационную продукцию которых суды ранее признали экстремистскими материалами, незаконно распространило сведения о персональных данных судьи суда Железнодорожного района Гомеля и помощника прокурора Рогачевского района в связи с осуществлением ими служебной деятельности", - рассказали в ведомстве.

Впоследствии ряд пользователей мессенджера публично разместил комментарии с оскорблениями в адрес судьи и его близких родственников. На его номер телефона поступило сообщение, содержавшее угрозу насилием.

Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст. 203-1, ч.1 ст. 391 и ст. 389 Уголовного кодекса.

Для организации предварительного расследования прокурор направил материалы уголовных дел в управление Следственного комитета по Гомельской области.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст. 203-1, ч.1 ст. 391 и ст. 389 Уголовного кодекса.
 
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