|
Генсек ОДКБ едет в Казахстан
Источник материала: ОНТ
11-13 января состоится рабочая поездка генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в Казахстан,
Целью поездки станет изучение положения дел на месте, встречи с высшим политическим, военным руководством Казахстана, командованием Коллективными миротворческими силами ОДКБ.
Зась встретится с командующим Коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковником Андреем Сердюковым в Алматы, ознакомится с ситуацией в городе, побывает на командном пункте и в точках развертывания КМС.
Фото: архив БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11-13 января состоится рабочая поездка генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в Казахстан, сообщается на сайте...
|
Архив (Разное)