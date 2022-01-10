Генсек ОДКБ едет в Казахстан

Источник материала: ОНТ

11-13 января состоится рабочая поездка генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в Казахстан, сообщается на сайте ОДКБ.

Целью поездки станет изучение положения дел на месте, встречи с высшим политическим, военным руководством Казахстана, командованием Коллективными миротворческими силами ОДКБ.

Зась встретится с командующим Коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковником Андреем Сердюковым в Алматы, ознакомится с ситуацией в городе, побывает на командном пункте и в точках развертывания КМС.

Фото: архив БЕЛТА

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