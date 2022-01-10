Митрополит Вениамин и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич посетили Дом ребенка в Минске

Источник материала: ОНТ

Дружный хоровод вокруг елки, танцы со снежинками, игры со снеговиком. Гостями детского утренника в столичном Доме ребенка сегодня стали глава Белоруской православной церкви и министр здравоохранения.

Это учреждение взяло на себя заботу о детях с самыми разными патологиями. Здесь вместо родителей – врачи и медсестры. Многим нужна паллиативная помощь. Но радость и эмоции никто не отменял. Праздничный концерт, громкие аплодисменты, рождественские подарки. Гости вручили сертификат на кислородный концентратор.

Рождественский визит – часть совместного проекта Министерства здравоохранения и Белорусской православной церкви «Дорогой милосердия – помощь хосписам Беларуси».

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