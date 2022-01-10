Котенок пришел в сарай к курице и помог ей высидеть яйца. Посмотрите, это невероятно! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике видно, как котенок Кузя пришел в сарай и сменил курицу, которая высиживала яйца. Теперь его пернатой подружке иногда можно немного размять лапки.





Пользователи соцсетей были в восторге от пушистика, который занял место наседки.





Фото: Pixabay.com

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