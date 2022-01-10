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Мощные торнадо обрушились на пригороды Хьюстона

10.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мощные торнадо обрушились на пригороды Хьюстона

В США мощные торнадо обрушились на пригороды Хьюстона. Предупредить местных жителей не успели. Ураган срывал с домов крыши, разрушил десятки построек.

Дороги завалило перевёрнутой техникой. В регионе нет света. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

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В США мощные торнадо обрушились на пригороды Хьюстона. Предупредить местных жителей не успели. Ураган срывал с домов крыши, разрушил десятки построек. Дороги...
 
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