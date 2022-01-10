Источник материала: ОНТ

В США мощные торнадо обрушились на пригороды Хьюстона. Предупредить местных жителей не успели. Ураган срывал с домов крыши, разрушил десятки построек.

Дороги завалило перевёрнутой техникой. В регионе нет света. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Подписывайтесь на нас в Telegram