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Елена Проклова попала в реанимацию
Источник материала: ОНТ
Известная советская и российская актриса Елена Проклова попала в реанимацию одной из московских клиник,
Известно, что 68-летнюю артистку госпитализировали с высоким давлением и головокружением. Как показало обследование, она перенесла инсульт несколько дней назад.
Елена Проклова - заслуженная артистка РСФСР. Широкую известность получила после выхода фильма «Мимино» Георгия Данелии. Снималась в таких картинах, как «Собака на сене», «Поздняя любовь», «Гори, гори, моя звезда» и других.
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Известная советская и российская актриса Елена Проклова попала в реанимацию одной из московских клиник, сообщает «РЕН ТВ». Известно, что 68-летнюю артистку...
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