ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Елена Проклова попала в реанимацию

10.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Елена Проклова попала в реанимацию

Известная советская и российская актриса Елена Проклова попала в реанимацию одной из московских клиник, сообщает «РЕН ТВ».

Известно, что 68-летнюю артистку госпитализировали с высоким давлением и головокружением. Как показало обследование, она перенесла инсульт несколько дней назад.

Елена Проклова - заслуженная артистка РСФСР. Широкую известность получила после выхода фильма «Мимино» Георгия Данелии. Снималась в таких картинах, как «Собака на сене», «Поздняя любовь», «Гори, гори, моя звезда» и других.

Фото: kino-teatr.ru

 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная советская и российская актриса Елена Проклова попала в реанимацию одной из московских клиник, сообщает «РЕН ТВ». Известно, что 68-летнюю артистку...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оскорбили и угрожали насилием судье: в Гомельской области возбуждены уголовные дела
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by