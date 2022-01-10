Источник материала: ОНТ

Известная советская и российская актриса Елена Проклова попала в реанимацию одной из московских клиник, сообщает «РЕН ТВ».

Известно, что 68-летнюю артистку госпитализировали с высоким давлением и головокружением. Как показало обследование, она перенесла инсульт несколько дней назад.

Елена Проклова - заслуженная артистка РСФСР. Широкую известность получила после выхода фильма «Мимино» Георгия Данелии. Снималась в таких картинах, как «Собака на сене», «Поздняя любовь», «Гори, гори, моя звезда» и других.

Фото: kino-teatr.ru

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