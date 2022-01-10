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Новым главным тренером БАТЭ стал Александр Михайлов, а «Гомель» возглавил Владимир Невинский
Источник материала: ОНТ
Белорусские футбольные клубы начинают подготовку к предстоящему сезону. И сегодня сразу две команды объявили о назначении новых главных тренеров.
БАТЭ возглавил Александр Михайлов, ранее он работал с дублирующим составом. В 2019-м, будучи помощником Кирилла Альшевского, он стал чемпионом. А в минувшем сезоне резервисты борисовчан под руководством Александра Михайлова завоевали серебро и оформили ряд рекордов. Это была самая молодая команда, которая попала в призёры за всю историю турнира дублёров. Также обновился штаб основной команды БАТЭ. Из отпуска борисовчане выходят 13 января.
А в новом сезоне «Гомелем» будет руководить Владимир Невинский. Ранее 48-летний специалист работал с МТЗ-РИПО, минским «Торпедо», входил в тренерский штаб БАТЭ. Последние два сезона был помощником главного тренера гродненского «Немана».
ФОТО: ФК БАТЭ
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Белорусские футбольные клубы начинают подготовку к предстоящему сезону. И сегодня сразу две команды объявили о назначении новых главных тренеров. БАТЭ возглавил...
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