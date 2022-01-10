Кочанова: Люди нацелены на конструктивную работу по обсуждению Основного Закона

Источник материала: ОНТ

Белорусы активно подключились к обсуждению Основного Закона страны. Прямое тому подтверждение – актуальность общественной приемной в Совете Республики.



Люди пришли с конкретными предложениями, явно серьезно вникнув в предлагаемые изменения Конституции. Одно из мнений – следовало бы прописать отношение к смертной казни в случае совершения тяжелых преступлений. Желающих высказаться действительно немало. К примеру, активисты народного патриотического движения «Спектр» (оно пока не зарегистрировано в Беларуси) озвучили масштабный список – по пунктам свое видение документа. Из предложений: лишение гражданства в случае предательства Родины, обязательная цензура в СМИ, чтобы не допускать искажения фактов недобросовестными журналистами, а также предложение внести дополнение в статью, в которой говорится про союз между мужчиной и женщиной. По мнению активистов, в ней не хватает уточнения, что речь о мужчине и женщине по рождению.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Я услышала, что люди нацелены на конструктивную работу по обсуждению Основного Закона нашей страны. Мне больше всего импонирует, что они глубоко изучают проект Конституции и приходят действительно с интересными предложениями, причем называют конкретные статьи. Радует, что люди говорят о том, что они поддерживают политику, которая проводится в нашей стране, оценивают достижения, которые есть у нас, говорят, что все это надо сохранить. Это очень важно. Это то, над чем мы работали все это время, чтобы Основной Закон был для нас определяющим. Ведь это то, как будут жить те, кто идет за нами, будущие поколения. Поэтому, конечно, неравнодушных людей очень много, и это радует».

Общаться сенаторы по проекту Конституции с гражданами продолжат в среду, а затем – в пятницу.

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