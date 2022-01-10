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Кочанова: Люди нацелены на конструктивную работу по обсуждению Основного Закона
Источник материала: ОНТ
Белорусы активно подключились к обсуждению Основного Закона страны. Прямое тому подтверждение – актуальность общественной приемной в Совете Республики.
Люди пришли с конкретными предложениями, явно серьезно вникнув в предлагаемые изменения Конституции. Одно из мнений – следовало бы прописать отношение к смертной казни в случае совершения тяжелых преступлений. Желающих высказаться действительно немало. К примеру, активисты народного патриотического движения «Спектр» (оно пока не зарегистрировано в Беларуси) озвучили масштабный список – по пунктам свое видение документа. Из предложений: лишение гражданства в случае предательства Родины, обязательная цензура в СМИ, чтобы не допускать искажения фактов недобросовестными журналистами, а также предложение внести дополнение в статью, в которой говорится про союз между мужчиной и женщиной. По мнению активистов, в ней не хватает уточнения, что речь о мужчине и женщине по рождению.
Общаться сенаторы по проекту Конституции с гражданами продолжат в среду, а затем – в пятницу.
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Белорусы активно подключились к обсуждению Основного Закона страны. Прямое тому подтверждение – актуальность общественной приемной в Совете Республики. Люди...
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