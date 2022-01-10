Минчане несут цветы к посольству Казахстана

Источник материала: ОНТ

Рядом с братским народом в его самые трудные минуты. С самого утра минчане несут цветы к казахстанскому посольству.

Выразить свои соболезнования семьям погибших и поддержать тех, кто стал жертвой массовых беспорядков. Сегодня в Казахстане снова мир, однако ещё несколько дней назад одна из самых стабильных республик СНГ была полем боевых действий. Погибли правоохранители, манифестанты, мирные жители.

Стихийный мемориал возник прямо у входа в посольство. Минчане продолжают нести цветы. В дипмиссии выразили слова признательности и благодарности всем белорусам, которые разделяют боль казахстанского народа.

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