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Минчане несут цветы к посольству Казахстана

10.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минчане несут цветы к посольству Казахстана

Рядом с братским народом в его самые трудные минуты. С самого утра минчане несут цветы к казахстанскому посольству. 

Выразить свои соболезнования семьям погибших и поддержать тех, кто стал жертвой массовых беспорядков. Сегодня в Казахстане снова мир, однако ещё несколько дней назад одна из самых стабильных республик СНГ была полем боевых действий.  Погибли правоохранители,  манифестанты, мирные жители.    

Стихийный мемориал возник прямо у входа в посольство.  Минчане продолжают нести цветы. В дипмиссии выразили слова признательности и благодарности всем белорусам, которые разделяют боль казахстанского народа. 

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Рядом с братским народом в его самые трудные минуты. С самого утра минчане несут цветы к казахстанскому посольству.  Выразить свои соболезнования семьям погибших...
 
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