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Минчане несут цветы к посольству Казахстана
Источник материала: ОНТ
Рядом с братским народом в его самые трудные минуты. С самого утра минчане несут цветы к казахстанскому посольству.
Выразить свои соболезнования семьям погибших и поддержать тех, кто стал жертвой массовых беспорядков. Сегодня в Казахстане снова мир, однако ещё несколько дней назад одна из самых стабильных республик СНГ была полем боевых действий. Погибли правоохранители, манифестанты, мирные жители.
Стихийный мемориал возник прямо у входа в посольство. Минчане продолжают нести цветы. В дипмиссии выразили слова признательности и благодарности всем белорусам, которые разделяют боль казахстанского народа.
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Рядом с братским народом в его самые трудные минуты. С самого утра минчане несут цветы к казахстанскому посольству. Выразить свои соболезнования семьям погибших...
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