ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске столкнулись две легковушки, одна из них протаранила светофор

10.01.2022 20:05 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись две легковушки, одна из них снесла светофор, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска Кристины Шаховской, сегодня 33-летний водитель легковушки "Вольво" двигался по улице Ванеева со стороны улицы Денисовской в направлении 2-го Велосипедного переулка. При перестроении он столкнулся с попутным автомобилем "Тойота". От удара японца выбросило на бордюр, затем он протаранил опору светофора.

В аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска.

Госавтоинспекция призывает водителей проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД. "Внимательность на дорогах - залог безопасного участия в дорожном движении", - подчеркнули в ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчане несут цветы к посольству Казахстана
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by