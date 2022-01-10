За циничные комментарии в адрес миротворцев задержаны жители Минска

Источник материала: БелТА

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За циничные комментарии в адрес миротворцев задержаны минчане, сообщили БЕЛТА в МВД.

Правоохранители устанавливают лиц, размещающих в публичном доступе оскорбления, клевету и угрозы в адрес белорусских военнослужащих, направленных в Казахстан с миротворческой миссией. Сегодня оперативники задержали двоих неработающих минчан 30 и 32 лет за размещение подобных постов в социальных сетях.

Как отмечают в ГУБОПиК МВД, большинство "диванных" комментаторов - подписчики экстремистских Telegram-каналов, социально неустроенные и нереализовавшиеся в жизни.-0-