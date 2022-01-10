Источник материала: БелТА

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Куницу и ястреба спасли работники МЧС в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Утром работники МЧС спасли куницу в спортзале на ул. Купревича. Животное отпустили в ближайший лес.

Спустя несколько часов на крыльце дома по ул. Лобанка помогли ястребу. Пока его приютили в части.

О том, как спасенные оказались в этих местах, работники МЧС пояснить не смогли.-0-