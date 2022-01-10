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За комментарии с оскорблениями миротворцев задержаны мужчины из Минска
Источник материала: ОНТМинска" class="one-news__figure-img">
Минчане задержаны за циничные комментарии в адрес миротворцев,
В милиции устанавливают тех, кто размещал в публичном доступе клевету, оскорбления и угрозы в адрес белорусских военных, направленных с миротворческой миссией в Казахстан.
Двое неработающих мужчин из Минска 30 и 32 лет задержаны сегодня за такие посты в соцсетях.
В ГУБОПиК МВД отмечают, что большинство «диванных» комментаторов – подписчики экстремистских Telegram-каналов, нереализованные в жизни и социально неустроенные.
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Минчане задержаны за циничные комментарии в адрес миротворцев, сообщается в Telegram-канале МВД. В милиции устанавливают тех, кто размещал в публичном доступе...
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