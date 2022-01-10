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Кот хотел шлепнуть малыша лапой, но хозяйка попросила не делать этого. Посмотрите, как быстро пушистый передумал – это потрясающе! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Интересное видео опубликовала пользовательница TikTok lovelee_hope.
В ролике коту Джерри не понравились приставания маленькой девочки, и он захотел шлепнуть ее лапой. Однако пушистый быстро передумал, когда услышал предостережения от хозяйки.
Видео в TikTok собрало более 18 млн просмотров. Пользователям соцсети понравился смышленый питомец.
«За секунду до вылета из квартиры», «А я поддерживаю кота», «Джерри подумал – ладно, ты не стоишь моего времени», «Какой молодец, сразу все понял», – писали комментаторы.
Фото: Pixabay.com
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Кот хотел шлепнуть малыша лапой, но хозяйка попросила не делать этого. Посмотрите, как быстро пушистый передумал – это потрясающе! (ВИДЕО)
Интересное видео опубликовала пользовательница TikTok lovelee_hope. В ролике коту Джерри не понравились приставания маленькой девочки, и он захотел шлепнуть ее лапой....
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