ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кот хотел шлепнуть малыша лапой, но хозяйка попросила не делать этого. Посмотрите, как быстро пушистый передумал – это потрясающе! (ВИДЕО)

10.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кот хотел шлепнуть малыша лапой, но хозяйка попросила не делать этого. Посмотрите, как быстро пушистый передумал – это потрясающе! (ВИДЕО)

Интересное видео опубликовала пользовательница TikTok lovelee_hope.

В ролике коту Джерри не понравились приставания маленькой девочки, и он захотел шлепнуть ее лапой. Однако пушистый быстро передумал, когда услышал предостережения от хозяйки.

Видео в TikTok собрало более 18 млн просмотров. Пользователям соцсети понравился смышленый питомец.

«За секунду до вылета из квартиры», «А я поддерживаю кота», «Джерри подумал – ладно, ты не стоишь моего времени», «Какой молодец, сразу все понял», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интересное видео опубликовала пользовательница TikTok lovelee_hope. В ролике коту Джерри не понравились приставания маленькой девочки, и он захотел шлепнуть ее лапой....
 
Новости дня
Новости разные
 
Куницу и ястреба спасли работники МЧС в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by