Кот хотел шлепнуть малыша лапой, но хозяйка попросила не делать этого. Посмотрите, как быстро пушистый передумал – это потрясающе! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Интересное видео опубликовала пользовательница TikTok lovelee_hope.

В ролике коту Джерри не понравились приставания маленькой девочки, и он захотел шлепнуть ее лапой. Однако пушистый быстро передумал, когда услышал предостережения от хозяйки.

Видео в TikTok собрало более 18 млн просмотров. Пользователям соцсети понравился смышленый питомец.

«За секунду до вылета из квартиры», «А я поддерживаю кота», «Джерри подумал – ладно, ты не стоишь моего времени», «Какой молодец, сразу все понял», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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