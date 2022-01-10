ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Пропаганда»: бунт в Казахстане; поляки переписывают историю; жилье для силовиков

10.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Пропаганда»: бунт в Казахстане; поляки переписывают историю; жилье для силовиков

Роль Александра Лукашенко в урегулировании ситуации в Казахстане – эта тема станет главной в сегодняшнем выпуске авторского проекта нашего политического обозревателя Игоря Тура. 

Чего ждали от белорусского лидера в первые дни беспорядков и почему Президент предпочёл заниматься реальной работой, а не отвлекаться на популистские заявления? Оценят ли это в Казахстане и в Беларуси? Также среди тем программы – пересмотр подачи истории Беларуси и периода Речи Посполитой, революция на рынке недвижимости в двух тезисах Лукашенко, а еще о чиновниках, которые не должны молчать.



Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роль Александра Лукашенко в урегулировании ситуации в Казахстане – эта тема станет главной в сегодняшнем выпуске авторского проекта нашего политического...
 
Новости дня
Новости разные
 
Куницу и ястреба спасли работники МЧС в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by