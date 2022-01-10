«Пропаганда»: бунт в Казахстане; поляки переписывают историю; жилье для силовиков

Источник материала: ОНТ

Роль Александра Лукашенко в урегулировании ситуации в Казахстане – эта тема станет главной в сегодняшнем выпуске авторского проекта нашего политического обозревателя Игоря Тура.

Чего ждали от белорусского лидера в первые дни беспорядков и почему Президент предпочёл заниматься реальной работой, а не отвлекаться на популистские заявления? Оценят ли это в Казахстане и в Беларуси? Также среди тем программы – пересмотр подачи истории Беларуси и периода Речи Посполитой, революция на рынке недвижимости в двух тезисах Лукашенко, а еще о чиновниках, которые не должны молчать.









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