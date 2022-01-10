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Леонид Куравлев попал в больницу: его сын рассказал, что случилось

10.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Леонид Куравлев попал в больницу: его сын рассказал, что случилось

Сын Леонида Куравлёва рассказал, что актера доставили в больницу в Коммунарке, сообщается в Telegram-канале НТВ.

По словам Василия Куравлева, у отца – пневмония, его тесты на COVID-19 отрицательные.

Звезда советских фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная»  получил звание народного артиста в 1977 году.

Фото с сайта starhit.ru

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Сын Леонида Куравлёва рассказал, что актера доставили в больницу в Коммунарке, сообщается в Telegram-канале НТВ. По словам Василия Куравлева, у отца – пневмония, его...
 
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