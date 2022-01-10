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Леонид Куравлев попал в больницу: его сын рассказал, что случилось
Источник материала: ОНТ
Сын Леонида Куравлёва рассказал, что актера доставили в больницу в Коммунарке,
По словам Василия Куравлева, у отца – пневмония, его тесты на COVID-19 отрицательные.
Звезда советских фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная» получил звание народного артиста в 1977 году.
Фото с сайта
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Сын Леонида Куравлёва рассказал, что актера доставили в больницу в Коммунарке, сообщается в Telegram-канале НТВ. По словам Василия Куравлева, у отца – пневмония, его...
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