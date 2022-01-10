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70-летняя женщина в Новогрудке ударила сына ножом в ответ на рукоприкладство: он погиб

10.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

70-летняя женщина в Новогрудке ударила сына ножом в ответ на рукоприкладство: он погиб

Официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк сообщила БЕЛТА, что Новогрудский районный отдел расследует уголовное дело по факту убийства жителя райцентра.

В ночь на 6 января 70-летняя женщина ударила ножом в область сердца своего 37-летнего сына, потом вызвала скорую. Медики прибыли, констатировали смерть мужчины и сообщили об этом в милицию. Следственно-оперативная группа выезжала на место – назначены необходимые экспертизы.

Женщину задержали. 

Женщина, кстати, уже привлекалась к уголовной ответственности за то, что причинила сыну телесные повреждения – в августе прошлого года она тоже ударила его ножом в грудь. Тогда суд признал ее виновной, и пенсионерку оштрафовали на 30 базовых величин.

Известно, что погибший не работал, а его мать – на пенсии. Оба вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли алкоголем.

По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка действиям подозреваемой.

Фото: архив БЕЛТА

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Официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк сообщила БЕЛТА, что Новогрудский районный отдел расследует уголовное дело по факту убийства...
 
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