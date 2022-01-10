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70-летняя женщина в Новогрудке ударила сына ножом в ответ на рукоприкладство: он погиб
Источник материала: ОНТ
Официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк
В ночь на 6 января 70-летняя женщина ударила ножом в область сердца своего 37-летнего сына, потом вызвала скорую. Медики прибыли, констатировали смерть мужчины и сообщили об этом в милицию. Следственно-оперативная группа выезжала на место – назначены необходимые экспертизы.
Женщину задержали.
Женщина, кстати, уже привлекалась к уголовной ответственности за то, что причинила сыну телесные повреждения – в августе прошлого года она тоже ударила его ножом в грудь. Тогда суд признал ее виновной, и пенсионерку оштрафовали на 30 базовых величин.
Известно, что погибший не работал, а его мать – на пенсии. Оба вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли алкоголем.
По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка действиям подозреваемой.
Фото: архив БЕЛТА
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