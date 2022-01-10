По северо-востоку Беларуси ударят сильные морозы – ночью до -24°C. Прогноз погоды на вторник и среду

Источник материала: ОНТ

В прошедшие выходные ситуация в атмосфере кардинально поменялась. И установился зимний, морозный характер погоды, который сохранится и в ближайшие дни. Но не везде арктическое вторжение будет ощутимым – оно практически не затронет юго-западные районы. А вот в восточных – ударят сильные морозы.





Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный слабый. Атмосферное давление будет расти.

Утром от -4°C в западных районах до -12°C в северо-восточных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров будут на отметках от -3°C по Брестской области до -12°C по Витебской. К вечеру от -5°C по юго-западу до -16°C по северо-востоку.

В среду сохранится морозная погода. Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь по юго-востоку небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура ночью от -8°C по юго-западу до -18°C по северо-востоку, при прояснениях -19…-24°C. Днем от -3°C по юго-западу до -15°C по востоку. В четверг днем погода снова изменится – морозы начнут отступать. Ожидается кратковременный снег, переходящий в мокрый снег и дождь. Снова слякоть.

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