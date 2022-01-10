ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По северо-востоку Беларуси ударят сильные морозы – ночью до -24°C. Прогноз погоды на вторник и среду

10.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

По северо-востоку Беларуси ударят сильные морозы – ночью до -24°C. Прогноз погоды на вторник и среду

В прошедшие выходные ситуация в атмосфере кардинально поменялась. И установился зимний, морозный характер погоды, который сохранится и в ближайшие дни. Но не везде арктическое вторжение будет ощутимым – оно практически не затронет юго-западные районы. А вот в восточных – ударят сильные морозы. 


Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный слабый. Атмосферное давление будет расти.

Утром от -4°C в западных районах до -12°C в северо-восточных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов холоднее.  В середине дня столбики термометров будут на отметках от -3°C по Брестской области до -12°C по Витебской. К вечеру от -5°C по юго-западу до -16°C по северо-востоку. 

В среду сохранится морозная погода. Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь по юго-востоку небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура ночью от -8°C по юго-западу до -18°C по северо-востоку, при прояснениях -19…-24°C. Днем от -3°C по юго-западу до -15°C по востоку. В четверг днем  погода снова изменится – морозы начнут отступать. Ожидается кратковременный снег, переходящий в мокрый снег и дождь. Снова слякоть.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошедшие выходные ситуация в атмосфере кардинально поменялась. И установился зимний, морозный характер погоды, который сохранится и в ближайшие дни. Но не везде...
 
Новости дня
Новости разные
 
Куницу и ястреба спасли работники МЧС в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by