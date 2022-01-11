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Снопков: «Великий камень» – жемчужина белорусско-китайского сотрудничества
Источник материала: ОНТ
Также Си Цзиньпин выразил готовность поддерживать тесное общение с Александром Лукашенко в различных формах, чтобы способствовать непрерывному развитию китайско-белорусских отношений.
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