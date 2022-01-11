Снопков: «Великий камень» – жемчужина белорусско-китайского сотрудничества

Источник материала: ОНТ

Телефонный разговор лидеров Беларуси и Китая подробно прокомментировали и в китайском МИДе, отметив, что за последние 30 лет наши отношения достигли плодотворных результатов – объём двусторонней торговли увеличился в 50 раз. При этом сформировался ряд крупномасштабных проектов, таких как Китайско-Белорусский индустриальный парк и поезд Китай – ЕС.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: «Образцовое партнёрство строится, прежде всего, на единой идеологии развития общества и развития страны. Таким образом, Китай – локомотив мировой экономики. Беларусь – образцовый партнёр. Мы видим за 30 лет прошедших, как это отражается на нашей экономике. Во-первых, не менее 25 проектов в промышленности и энергетической сфере реализованы – почти на 5 млрд долларов. В стадии четыре проекта на сумму около 2,5 млрд долларов. За последние 10 лет четверть прироста ВВП – посредством инвестиционной составляющей Китая. Реализуются проекты такого масштаба: это два спортивных объекта (бассейн и стадион) международного класса и социальное жильё. За три этапа помощи Беларуси в строительстве социального жилья будет построено более 265 тысяч метров квадратных жилья. "Великий камень" – жемчужина нашего сотрудничества. Она развивается. В 2021 году (санкционный и постковидный год) произошёл рекордный прирост – 21 резидент зарегистрировался в парке».

Также Си Цзиньпин выразил готовность поддерживать тесное общение с Александром Лукашенко в различных формах, чтобы способствовать непрерывному развитию китайско-белорусских отношений.





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