ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Снопков: «Великий камень» – жемчужина белорусско-китайского сотрудничества

11.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Снопков: «Великий камень» – жемчужина белорусско-китайского сотрудничества

Телефонный разговор лидеров Беларуси и Китая подробно прокомментировали и в китайском МИДе, отметив, что за последние 30 лет наши отношения достигли плодотворных результатов – объём двусторонней торговли увеличился в 50 раз. При этом сформировался ряд крупномасштабных проектов, таких как Китайско-Белорусский индустриальный парк и поезд Китай – ЕС

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: «Образцовое партнёрство строится, прежде всего, на единой идеологии развития общества и развития страны. Таким образом, Китай – локомотив мировой экономики. Беларусь – образцовый партнёр. Мы видим за 30 лет прошедших, как это отражается на нашей экономике. Во-первых, не менее 25 проектов в промышленности и энергетической сфере реализованы – почти на 5 млрд долларов. В стадии четыре проекта на сумму около 2,5 млрд долларов. За последние 10 лет четверть прироста ВВП – посредством  инвестиционной составляющей Китая. Реализуются проекты такого масштаба: это два спортивных объекта (бассейн и стадион) международного класса и социальное  жильё. За три этапа помощи Беларуси в строительстве социального жилья будет построено более 265 тысяч метров квадратных жилья. "Великий камень" – жемчужина  нашего сотрудничества. Она развивается. В 2021 году (санкционный и постковидный год) произошёл рекордный прирост – 21 резидент зарегистрировался в парке».  

Также Си Цзиньпин выразил готовность поддерживать тесное общение с Александром Лукашенко в различных формах, чтобы способствовать непрерывному развитию китайско-белорусских отношений.


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телефонный разговор лидеров Беларуси и Китая подробно прокомментировали и в китайском МИДе, отметив, что за последние 30 лет наши отношения достигли плодотворных...
 
Новости дня
Новости разные
 
По северо-востоку Беларуси ударят сильные морозы – ночью до -24°C. Прогноз погоды на вторник и среду
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by