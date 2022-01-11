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В комиссионку принесли старое кресло, а в нем был сюрприз! Пришлось искать хозяев мебели! Вот что обнаружили сотрудники магазина!
Источник материала: ОНТ
Интересную историю опубликовал портал
Семья из Денвера в США пожертвовала в комиссионный магазин Arc Thrift Store старое кресло.
Сотрудники магазина выгружали мебель и обнаружили внутри кресла рыжую кошку. Скорее всего, она спала там в тот момент, когда кресло увезли, а хозяева этого не заметили.
Работники Arc Thrift Store позвонили в службу защиты животных Денвера DAP, чтобы выяснить, кто владелец кошки. Сотрудники DAP извлекли животное из кресла и выяснили, что данные чипа питомца устарели.
К счастью, семья, пожертвовавшая кресло, обнаружила, что кошка пропала, и вернулась в комиссионный магазин, чтобы посмотреть, не спряталась ли она в мебели. Магазин направил семью в DAP.
Кошка Монтекулла не пострадала и воссоединилась со своей семьей.
Фото:
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В комиссионку принесли старое кресло, а в нем был сюрприз! Пришлось искать хозяев мебели! Вот что обнаружили сотрудники магазина!
Интересную историю опубликовал портал UPI. Семья из Денвера в США пожертвовала в комиссионный магазин Arc Thrift Store старое кресло. Сотрудники магазина выгружали...
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