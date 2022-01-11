Скорая помощь для ёлок. Семья из Гродно восстанавливает новогодние деревья

Источник материала: ОНТ

Гродно восстанавливает новогодние деревья" class="one-news__figure-img">

Новогодние праздники близятся к завершению. На этой неделе еще отметим Старый Новый год. И затем начнем думать, как избавиться от ёлок. А вот семья из Гродно освоила ремесло спасения новогодних деревьев. И теперь любители природы после праздников отдают свои ели умельцам, а те их восстанавливают.

Мишура, новогодние игрушки и волшебный запах ели. Как из детства. Новогодняя красавица зеленеет и, похоже, дождется своего звездного часа на следующем праздновании. Дерево в кадке – подарок от знакомых. Бывшая узница концлагеря, учительница географии по профессии, эколог в душе – Алла Чумакова любит растения. В комнате – орхидеи, фиалки, на балконе – декоративные цветы, а ещё укроп и петрушка. Уже приготовлено место и для живой елочки – на клумбе возле дома.

Здесь такие – вечнозелёные – хвойные выращивают. Идея пришла пару лет назад любителям экологии. Участок пустовал, земля неплодородная. И вот сегодня под Гродно – уже небольшой палисадник.

Спустя три года лёгкое увлечение стало хобби. Подросшие ёлочки стали просить знакомые накануне праздников. Рубить рука не поднялась – пересадили в кадки и отправили в качестве подарка. Постепенно семья Дорогуш занялась не только выращиванием, но уходом за деревьями в ёмкости.

Данута Дорогуш, глава фермерского хозяйства: «Полив, удобрение, мульчирование (обсыпали опилками и шишками, чтобы влага больше держалась в елках). Перед тем, как отдавать людям, мы с осени начинаем обрабатывать от муравьев и жуков. От февральского солнца надо их укрывать какой-нибудь тканью или сеткой».

Слух о том, что здесь умеют спасать ёлки, разошёлся быстро. Такое долгожданное на праздник, после – дерево становится проблемой. Если ёлку купили в горшке, куда деть до следующего Нового года? Выбросить, чтобы не мешала? Вопрос утилизации стоит остро.

Евгений Дорогуш, глава фермерского хозяйства: «Предложили людям, которые хотят спасти их елочку, обращаться к нам. Мы поможем елочке выжить – не всегда это получается, но мы стараемся».

Дануте и Евгению возвращают не только их деревья, но и купленные в гипермаркетах и на елочных базарах. Спасти их сложнее – многие выкопаны неправильно, выживает только 20%. В прошлом году елку на реанимацию в этот палисадник привезли даже минчане.

Елочки в кадках, которые уже «отгуляли» Новый год, сразу не высаживают в открытый грунт. Сначала, чтобы избежать стресса от смены температур и обстановки, их на время оставят укрытыми в помещении. Спор между любителями традиционных ёлок из леса и деревьев в кадках не утихает уже много лет. Аргументов у первых много. Среди них – безотходность производства. Например, их используют в ЖКХ или забирают зоопарки для создания природной среды в вольерах. Только в Гродно праздничных деревьев десятки тысяч.

Сергей Семашко, заместитель генерального директора Гродненского ЖКХ: «Мы гродненцам даем информацию о местах накопления отживших елочек. Это, как правило, контейнерно-мусорные площадки. В средствах массовой информации мы даем объявление о дате вывоза этих елок. Елки идут на переработку, на щепу и местные виды топлива».

Сейчас утверждают график утилизации срубленных елок. И пока у кого-то праздник закончился, а у других – продолжается, семья Дорогуш в своих вечнозелёных заботах продолжает готовиться уже к следующему Новому году, чтобы каких-то 300 с лишним дней спустя деревья стали ещё больше и красивее! А при правильном уходе такая елочка может прожить от 6 до 8 лет.

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