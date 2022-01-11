Лукашенко: накопилось слишком много желающих взорвать ситуации в постсоветских республиках

Источник материала: ОНТ

Казахстан столкнулся с проявлением международного терроризма. Беспорядки начала года стали самым масштабным и тяжелым кризисом за всю 30-летнюю историю независимости страны. По какому сценарию так стремительно развивались события? Кто исполнители и заказчики? Это обсудили лидеры стран ОДКБ на внеочередной встрече, которая прошла в режиме видеоконференции. Организация ещё не сталкивалась с такими вызовами, но отправка миротворческого контингента показала потенциал и эффективность ОДКБ. Впрочем, как отметили участники онлайн-встречи, угроза, с которой столкнулся Казахстан, касается всех. Попытки раскачать ситуацию в странах-участницах ОДКБ не прекратятся. И к ним нужно быть готовыми, чтобы противостоять любой гибридной агрессии.





На связи Минск, Москва, Бишкек, Душанбе, Ереван и Нур-Султан. Провести внеочередную сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ – с таким запросом обратился Казахстан, скажет Никол Пашинян. Он как председатель Совета модерирует эфир. Встреча хоть и онлайн, но порядок выступлений должен быть чёткий и корректный. С минуты молчания начали обсуждение ситуации в Казахстане и мер по её нормализации после прибытия миротворцев ОДКБ. Касым-Жомарт Токаев представил детальный расклад ситуации и сил. Поблагодарил за поддержку. Все участники ОДКБ выступили единым фронтом и услышали его обращение. А как иначе, ведь на Казахстане проводили стресс-тест на стабильность и прочность.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан: «Речь идёт о попытке государственного переворота. Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра, тщательно спланированная операция вступила в решающую фазу. Об этом свидетельствуют синхронные, я подчёркиваю, синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, на следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы. Захватывались аэропорты, перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных. Бандиты нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы. Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие. Оно оказалось крайне своевременным. Узнав о прибытии трёх военно-транспортных самолётов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алма-Ату и отбить город от террористов».

Всё было спланировано заранее. По словам президента Казахстана, сколько на это у заказчиков потребовалось времени, ещё предстоит разобраться. Но вот исполнители действовали по методичке: несколько волн агрессии.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан: «Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города, а потом началось то, что в историю войдёт, наверное, как Алма-Атинская трагедия. Между тем Устав Организации Объединённых Наций признает за каждым государством неотъемлемое право на индивидуальную, я подчёркиваю, или коллективную самооборону в случае вооружённого нападения извне».

О фактах, цифрах, обезглавленных жертвах Токаев рассказывает подробно, чтобы правду о событиях в Казахстане услышали не только братские страны, которые пришли на помощь и помогли правоохранителям Казахстана сосредоточиться на выполнении контртеррористической операции. Уже изъято более сотни единиц оружия. В органы полиции доставлено около 8 тысяч человек. Они могут быть причастны к убийствам и мародёрству. А в это время безопасность стратегических объектов в стране обеспечивают миротворческие силы ОДКБ. Это больше 2000 человек и 250 единиц техники.

Станислав Зась, Генеральный секретарь ОДКБ: «На все организационные процедуры мы потратили двое суток. Параллельно шло развертывание Коллективных миротворческих сил. Уже вчера мы завершили развертывание нашего контингента в полном объеме. В течение четырех суток самолетами Воздушно-космических сил Российской Федерации совершено более 108 рейсов. Контингенты Коллективных миротворческих сил дислоцированы в городах Нур-Султан, Алма-Ата и Алма-Атинской области».

Это, что называется, техническая сторона миротворческой группировки. И вывод простой: миротворческий потенциал и механизм его использования в Организации реально работает. Но нет предела отлаженности процессов в ОДКБ. К примеру, стоит быстрее реализовать недавно принятое решение об учреждении института специального представителя Генсека ОДКБ по миротворческой деятельности. О том, что нужно сделать на перспективу, но, главное, какую и кому стоит провести работу над ошибками, подробно говорил Александр Лукашенко. Президент был погружён в казахстанский вопрос с самого начала. Получал максимум информации и был в плотном телефонном контакте со всеми лидерами блока. И сегодня не стал нивелировать ситуацию, выбирая дипломатические формулировки. Местами резко, но реалистично. На злобу дня. Жёсткий подход диктуют обстоятельства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «За аналогиями далеко ходить не надо: Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Афганистан. Не так давно подобный комбинированный натиск испытала и Беларусь. Но надо понимать одно: только внешний фактор никогда не будет единственным – за всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси. Надо понимать, что вокруг близкого нам народа и государства Казахстан накопилось слишком много желающих взорвать ситуацию вокруг центральноазиатских постсоветских республик. Совсем недавно к этому добавился Афганистан. На границах Казахстана, и это показали события, скопилось немало международных террористов. Это первое. Второе. Для того чтобы преодолеть эти негативные тенденции в наших постсоветских республиках, в данном случае в Казахстане, невозможно эту проблему решить только в рамках Казахстана, пусть даже гигантской по территории страны. Как нам видится, я абсолютно в этом убежден, что самые близкие народы Казахстана и Кыргызстана должны вместе попытаться решить тяжелые проблемы, которые остались в наследство и которые созданы уже нами в постсоветский период, – именно Кыргызстан и Казахстан. Уроки, о которых здесь много говорили, должен извлечь – простите за это – и, прежде всего, Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, а это уже вы видите там, на месте, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан».

События в Казахстане показали: часть деструктивных сил пробудилась, но спящие ячейки всё ещё остаются внутри страны. Притаившиеся до поры и времени могут быть в других постсоветских странах.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Но нас ждут серьезные вызовы в перспективе. Поэтому укреплять необходимо ОДКБ, спокойно и планомерно наращивать все её компоненты и, прежде всего, миротворческий потенциал. Весьма важно сохранить мобильность и оперативность действий. И не надо излишне, образно говоря, стесняться в этом плане, озираясь на некий Запад, Америку или еще какие государства. Будем смотреть по сторонам – свернем шеи. Надо заниматься своими вопросами и видеть собственную безопасность. Когда у них возникают малейшие проблемы, они не думают о демократии, не оглядываются на нас. А действуют сообразно собственным интересам. Нам надо это учесть. Вот жестко поступили в первые минуты – результат виден».

Александр Лукашенко сказал прямо: западные политики внимательно отслеживают ситуацию в Казахстане. Это видно по их заявлениям. К примеру, истерии в СМИ госсекретаря США Энтони Блинкена. Такая активность объяснима: ввод Коллективных миротворческих сил ОДКБ нарушил планы заказчиков и исполнителей спровоцированного конфликта. Но в будущем стоит больше работать на упреждение таких событий. Не только с симптомами, но и с причинами. Такой подход – и в реальности, и в Интернете. Экстремисты и заказчики хорошо ориентируется не только на местности, но и на цифровой карте. Там очень просто подменять понятия.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нельзя допускать выставления миротворческого контингента как оккупантов – мы видим, такие попытки уже предпринимаются. Мы никакие не оккупанты. Мы не пришли туда по своему желанию: нас пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну. И мы оказали ту поддержку, которую он потребовал от нас. Это урок для всех, это хороший прецедент».

Угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями. События явно развивались по «методичке». И прибегнуть к ней вновь, уже после Казахстана, заказчики революции не постесняются.

В этом позиция Владимир Путина и Александра Лукашенко совпадает. Российский президент считает также нужным присмотреться повнимательнее к киберпространству ОДКБ. Ведь атаки на силовые структуры Казахстана шли по разным направлениям. Для синхронизации времени сбора на беспорядки и погромы использовали соцсети.

Владимир Путин, Президент России: «Мы понимаем, что события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств, я здесь согласен с Александром Григорьевичем. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций. Более того, и опыт последних событий в Казахстане подтверждает: определённые силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создании "спящих ячеек" боевиков».

Вопросы адекватной оценки террористической угрозы детально поднимал президент Таджикистана. Не удивительно, страна граничит с Афганистаном. Это географическое обстоятельство и последние события в Казахстане дают много поводов для беспокойства не только центральноазиатской составляющей ОДКБ, а всей организации.

Эмомали Рахмон, Президент Республики Таджикистан: «Я считаю, что у террористов нет родины, нет религии, нет национальности, их надо уничтожить, где бы они ни находились. Здесь Александр Григорьевич упомянул, обстановка на таджикско-афганской границе усложняется каждый день. Идут боевые действия прямо вдоль границы между самими талибами. За последние недели только на одном участке погибли более 11, получили ранения более 18 талибов. Поэтому нам надо создать пояс безопасности вокруг Афганистана».

Заявление главы Таджикистана ещё раз подтверждает политическое предвидение Александра Лукашенко. Там, где побывали коллективные силы Запада, и там, где изначально исторически было не очень спокойно, есть все условия для ростков терроризма. В зоне ответственности ОДКБ не просматривается снижение напряженности, резюмирует уже генеральный секретарь организации. Страны продолжают сталкиваться с новыми видами угроз. Но новый опыт появился и у Организации – ввод миротворцев стал проверкой в реальной обстановке отлаженности механизмов кризисного реагирования.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси: «Контингент, который прибыл, он, наверное, оказал отрезвляющую роль. Белорусский контингент выполняет задачи в соответствии с договорённостями. Взяты под охрану два объекта. Отмечается высокая организация выполнения задач белорусским контингентом. Север и северо-запад страны уже взяты под контроль, и уже практически 90% населенных пунктов, городов и регионов Казахстана полностью взяты под контроль государственных органов. Еще есть определенная нестабильность в Алма-Ате и Алма-Атинской области, где проходит контртеррористическая операция. По её завершении контингент, об этом было сказано руководством стран ОДКБ, будет возвращен в пункты постоянной дислокации».

Казахстан за несколько дней пережил самый масштабный кризис за всю 30-летнюю историю своей независимости. Но эти события стали переломным этапом в развитии ОДКБ. Казахстанские силовики продолжают выполнять свои задачи, а миротворцы ОДКБ – свои. Они разные. Это не раз повторяли участники сессии. Тут не должно быть никаких недомолвок и домыслов. Важно понимать лишь одно: страны ОДКБ откликнулись на обращение Казахстана, были готовы общаться и днём, и ночью. Ведь формы и методы заказчиков и исполнителей гибридного влияния совершенствуются. Это должны понимать все постсоветские республики и в случае чего – действовать сообща. Как сейчас.

ФОТО: president.gov.by

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