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Лукашенко: накопилось слишком много желающих взорвать ситуации в постсоветских республиках
Источник материала: ОНТ
Казахстан столкнулся с проявлением международного терроризма. Беспорядки начала года стали самым масштабным и тяжелым кризисом за всю 30-летнюю историю независимости страны. По какому сценарию так стремительно развивались события? Кто исполнители и заказчики? Это обсудили лидеры стран ОДКБ на внеочередной встрече, которая прошла в режиме видеоконференции. Организация ещё не сталкивалась с такими вызовами, но отправка миротворческого контингента показала потенциал и эффективность ОДКБ. Впрочем, как отметили участники онлайн-встречи, угроза, с которой столкнулся Казахстан, касается всех. Попытки раскачать ситуацию в странах-участницах ОДКБ не прекратятся. И к ним нужно быть готовыми, чтобы противостоять любой гибридной агрессии.
На связи Минск, Москва, Бишкек, Душанбе, Ереван и Нур-Султан. Провести внеочередную сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ – с таким запросом обратился Казахстан, скажет Никол Пашинян. Он как председатель Совета модерирует эфир. Встреча хоть и онлайн, но порядок выступлений должен быть чёткий и корректный. С минуты молчания начали обсуждение ситуации в Казахстане и мер по её нормализации после прибытия миротворцев ОДКБ. Касым-Жомарт Токаев представил детальный расклад ситуации и сил. Поблагодарил за поддержку. Все участники ОДКБ выступили единым фронтом и услышали его обращение. А как иначе, ведь на Казахстане проводили стресс-тест на стабильность и прочность.
Всё было спланировано заранее. По словам президента Казахстана, сколько на это у заказчиков потребовалось времени, ещё предстоит разобраться. Но вот исполнители действовали по методичке: несколько волн агрессии.
О фактах, цифрах, обезглавленных жертвах Токаев рассказывает подробно, чтобы правду о событиях в Казахстане услышали не только братские страны, которые пришли на помощь и помогли правоохранителям Казахстана сосредоточиться на выполнении контртеррористической операции. Уже изъято более сотни единиц оружия. В органы полиции доставлено около 8 тысяч человек. Они могут быть причастны к убийствам и мародёрству. А в это время безопасность стратегических объектов в стране обеспечивают миротворческие силы ОДКБ. Это больше 2000 человек и 250 единиц техники.
Это, что называется, техническая сторона миротворческой группировки. И вывод простой: миротворческий потенциал и механизм его использования в Организации реально работает. Но нет предела отлаженности процессов в ОДКБ. К примеру, стоит быстрее реализовать недавно принятое решение об учреждении института специального представителя Генсека ОДКБ по миротворческой деятельности. О том, что нужно сделать на перспективу, но, главное, какую и кому стоит провести работу над ошибками, подробно говорил Александр Лукашенко. Президент был погружён в казахстанский вопрос с самого начала. Получал максимум информации и был в плотном телефонном контакте со всеми лидерами блока. И сегодня не стал нивелировать ситуацию, выбирая дипломатические формулировки. Местами резко, но реалистично. На злобу дня. Жёсткий подход диктуют обстоятельства.
События в Казахстане показали: часть деструктивных сил пробудилась, но спящие ячейки всё ещё остаются внутри страны. Притаившиеся до поры и времени могут быть в других постсоветских странах.
Александр Лукашенко сказал прямо: западные политики внимательно отслеживают ситуацию в Казахстане. Это видно по их заявлениям. К примеру, истерии в СМИ госсекретаря США Энтони Блинкена. Такая активность объяснима: ввод Коллективных миротворческих сил ОДКБ нарушил планы заказчиков и исполнителей спровоцированного конфликта. Но в будущем стоит больше работать на упреждение таких событий. Не только с симптомами, но и с причинами. Такой подход – и в реальности, и в Интернете. Экстремисты и заказчики хорошо ориентируется не только на местности, но и на цифровой карте. Там очень просто подменять понятия.
Угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями. События явно развивались по «методичке». И прибегнуть к ней вновь, уже после Казахстана, заказчики революции не постесняются.
В этом позиция Владимир Путина и Александра Лукашенко совпадает. Российский президент считает также нужным присмотреться повнимательнее к киберпространству ОДКБ. Ведь атаки на силовые структуры Казахстана шли по разным направлениям. Для синхронизации времени сбора на беспорядки и погромы использовали соцсети.
Вопросы адекватной оценки террористической угрозы детально поднимал президент Таджикистана. Не удивительно, страна граничит с Афганистаном. Это географическое обстоятельство и последние события в Казахстане дают много поводов для беспокойства не только центральноазиатской составляющей ОДКБ, а всей организации.
Заявление главы Таджикистана ещё раз подтверждает политическое предвидение Александра Лукашенко. Там, где побывали коллективные силы Запада, и там, где изначально исторически было не очень спокойно, есть все условия для ростков терроризма. В зоне ответственности ОДКБ не просматривается снижение напряженности, резюмирует уже генеральный секретарь организации. Страны продолжают сталкиваться с новыми видами угроз. Но новый опыт появился и у Организации – ввод миротворцев стал проверкой в реальной обстановке отлаженности механизмов кризисного реагирования.
Казахстан за несколько дней пережил самый масштабный кризис за всю 30-летнюю историю своей независимости. Но эти события стали переломным этапом в развитии ОДКБ. Казахстанские силовики продолжают выполнять свои задачи, а миротворцы ОДКБ – свои. Они разные. Это не раз повторяли участники сессии. Тут не должно быть никаких недомолвок и домыслов. Важно понимать лишь одно: страны ОДКБ откликнулись на обращение Казахстана, были готовы общаться и днём, и ночью. Ведь формы и методы заказчиков и исполнителей гибридного влияния совершенствуются. Это должны понимать все постсоветские республики и в случае чего – действовать сообща. Как сейчас.
ФОТО: president.gov.by
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Казахстан столкнулся с проявлением международного терроризма. Беспорядки начала года стали самым масштабным и тяжелым кризисом за всю 30-летнюю историю...
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