Обожаемые всеми пирожные – устоять никак невозможно! Рецепт простой до неприличия, а вкус – потрясающий! Убедитесь сами!

Источник материала: ОНТ

Если вы хоть раз пробовали эклеры, то, скорей всего, захотите приготовить их сами. Такие пирожные никого не оставят равнодушными! Изумительные, воздушные, с нежным сливочным кремом – просто идеальное дополнение к чаю или кофе. Делимся самым простым рецептом заварных пирожных!

На приготовление теста для пирожных вы потратите около 15 мин., а на крем уйдет около 10 мин.

100 г растопленного сливочного масла в сотейнике смешайте со стаканом воды и доведите до кипения, засыпьте туда же стакан муки, помешайте еще минуту на огне, добавьте щепотку соли. Когда тесто остынет, разбейте в него 4 яйца. Хорошенько все перемешайте. Выкладывайте тесто ложкой на застеленный бумагой для выпечки противень. Отправляйте в разогретую до 180-200 градусов духовку на 30-40 минут.

Затем выключите духовку, приоткройте дверцу и подождите около 15 минут. Это необходимо, чтобы эклеры не осели. Затем выньте их.

Пока они остывают, приготовьте крем. Смешайте 200 г 30%-ной сметаны и 150 г сгущенки, взбивайте миксером примерно 5 минут до загустения.

Надрезайте каждый эклер не до конца, накладывайте в него крем ложкой. Отправьте готовые пирожные в холодильник на 1 час. Сверху эклеры можно украсить растопленным шоколадом.

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