Россия – США: битва ультиматумов. Объясняем, какие требования выдвигают стороны друг другу

Источник материала: ОНТ

США и страны Евросоюза больше не смогут прятаться за непониманием ситуации в Казахстане. Такое заявление сделали в российском МИДе по итогам саммита ОДКБ. И вопрос введения миротворческих сил не должен быть проблемой на переговорах между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности. Дипломатический марафон стартовал в Женеве накануне с предварительных консультаций. Сегодня первый раунд основных переговоров. Обсуждается требование Москвы о нерасширении НАТО и ограничении на размещение ряда вооружений в Восточной Европе.





Переговоры по гарантиям безопасности между Россией, США и в целом с НАТО, безусловно, самый ожидаемый диалог последнего времени между ведущими геополитическими игроками Востока и Запада. На повестке дня – правила игры на ближайшие годы и гарантии безопасности в Европе. Предварительные консультации, которые прошли накануне вечером в Женеве, российской стороной были названы сложными, но деловыми. Основной дипломатический марафон стартовал сегодня. Обе стороны заверяют, что от своих требований не отступят, рассчитывают на конструктив, но готовятся к негативному сценарию.

Суть предложений Москвы (на Западе их называют ультиматумом): отказ от расширения НАТО и ввод ограничений на размещение ряда вооружений в Восточной Европе. Проще, словами главы российской делегации, заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова: «Собирайте манатки и отправляйтесь на рубежи 1997 года». Может, и не очень дипломатично, но доходчиво. Как говорят в Москве, накипело. Уж слишком близко подошли натовские войска к границам Союзного государства. Ходят разговоры о размещении ударного вооружения в Украине. А от возможности паритетного появления ядерного оружия у Беларуси у многих почему-то шок. В Москве безапелляционно заявили: готовы два проекта соглашений по гарантиям безопасности – с США и НАТО. Их нужно положить на бумагу. Иначе Россия сама будет решать, как защищаться. И не только вместе с Беларусью, другими странами ОДКБ. Может, и с Кубой, Венесуэлой, Вьетнамом… До некоторых посыл сразу же дошел.

Кстати, ситуацию в Казахстане некоторые эксперты назвали последней и отчаянной попыткой США заполучить козыри перед большими переговорами с Россией о нерасширении НАТО. Еще один майдан в зоне влияния. Однако все пошло не по плану: главный военный альянс на постсоветском пространстве оказался рабочим и эффективным, а планы по дестабилизации – предсказуемыми и провальными. Хотя торговаться, считают эксперты, американцы еще попробуют.

Именно Украина как зона влияния России на переговорах остается одним из самых острых вопросов. Киев продолжает требовать у Европы и США новых поставок вооружений, а требование Москвы – запрет на военную деятельность на территории Украины. Запад свои маневры традиционно объясняет агрессией России.

Уже через два дня к обсуждению российских предложений присоединятся и представители НАТО. В Брюсселе пройдет очередной раунд переговоров. США и Евросоюз говорят, что могли бы пойти на какие-то уступки в ответ на ответные со стороны России. На какие, правда, не понятно. Список беспокойств и требований партнеров так и не опубликован. Ускорить процесс могла бы личная встреча Путина и Байдена, о которой заговорили некоторые эксперты, но в Кремле отвечают на это, что таких договоренностей пока нет.

Исходя из тех сигналов, которые были озвучены и Москвой, и Вашингтоном, и Брюсселем в последние дни, вероятно, было бы наивно предполагать какого-то стремительного прогресса. Вероятнее всего, будут попытки и торга, и «забалтывания» проблем. Но, похоже, в этот раз Москва, действительно, настроена решительно и будет добиваться исполнения своих требований. Здесь неоднократно подчеркивали, что ставки высоки: при наихудшем сценарии Россия готова пойти даже на полный разрыв отношений с некоторыми западными партнерами.

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