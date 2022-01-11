Новые подробности скандала с бортом Ryanair смотрите в расследовании «Тайны рейса Афины – Вильнюс» на ОНТ

Источник материала: ОНТ

Новые подробности скандала с бортом Ryanair, который вынужденно сел в Минске. Почему Международная организация по гражданской авиации никак не может опубликовать свой отчёт? И что (или кто) этому мешает?





Ролик польских спецслужб, который был вброшен в медиаполе этой зимой, оказался фейком. В Варшаве решили изложить свою версию внеплановой посадки лайнера Ryanair, но прокололись. Фантастические гипотезы не подтвердились, а ещё оказалось, что польские спецслужбы попросту использовали диспетчера – того самого, который вел переговоры с экипажем, а потом сбежал.

Специалисты из Беларуси обнаружили в польском видео явные нестыковки, а ещё сфальсифицированные данные. Какие? 11 января после выпуска новостей смотрите расследование «Тайны рейса Афины – Вильнюс». Белорусская правда и зарубежная ложь.

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