Хочу торговать акциями Tesla и Apple: как это сделать в Беларуси?

Источник материала: Myfin



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Что такое Доверительное управление?

Это такая услуга, по которой банк от вашего имени покупает и продает на международной бирже акции различных компаний, в том числе таких гигантов как Tesla, Apple, Google, Microsoft и других. Услуга так называется, потому что вы доверяете банку совершать все операции на бирже от своего имени. А почему по приказу? Потому что то, какие акции и когда покупать, продавать вы решаете сами, отдавая банку указания или приказы. Фактически вы сами формируете стратегию инвестирования и портфель акций, а банк выступает инструментом для совершения сделок.

Почему я сам не могу купить акции на бирже?

Чтобы проводить операции на бирже с акциями или фондами, вам нужно либо работать с биржевым брокером, либо самому им быть. К тому же, на разных биржах вам пришлось бы работать с разными брокерами. Альфа берет на себя эту часть, минимизируя риски и предоставляя доступ к биржам рынков США, Европы, Азии и России. А также максимально возможному списку финансовых инструментов: акции иностранных эмитентов, акции биржевых фондов (ETF), производные инструменты (опционы), еврооблигации (суверенные и корпоративные).

Понятно, только вряд ли я смогу купить акции с $500 в кармане

Это не так. Альфа-Банк снизил порог входа для частных лиц до совершенно доступных любому работающему белорусу сумм: $500 или 500 евро или 30 000 российских рублей. Более того, договор с банком заключается на срок от одного года, однако вывести средства со счета без комиссий можно в любой момент, досрочно прекратив услугу.

Другое дело, что чем меньше сумма, тем сложнее ощутить эффективность от инвестиций. Например, доход в 10% будет ощущаться довольно существенно на суммах $500 и $5000. Например, акции Tesla, выросшие с $735 до $1200 в прошлом году принесли бы инвестору (без учета комиссий) с $500 доход $316, а с $5000 уже $3160.

С этих инвестиций придется платить налоги?

Да, но за вас это фактически делает банк. Физлицам не нужно заполнять налоговую декларацию, так как банк выступает налоговым агентом и подает все сведения в налоговую самостоятельно, а также сам производит налоговые отчисления. Налоговая ставка здесь стандартная – 13% от полученного дохода.

А как следить за своими инвестициям и их результативностью?

Все это можно делать через мобильное приложение. Заключить договор и пополнять счет можно через InSync, не придется даже посещать отделение банка. А затем скачать приложение Альфа-Инвест, дождаться активации аккаунта и можно вести все операции через эту платформу. Здесь же можно отслеживать динамику своего портфеля и при необходимости менять его в режиме online. Также, можно запланировать покупку акций, когда цена упадет до приемлемых значений.

Статистика по вашей активности, история сделок и отслеживание общего финансового результата доступно в мобильном банке InSync.

Что в итоге?

Доверительное управление по приказу от Альфа-Банка – это удобный инвестиционный инструмент, который позволяет покупать акции международных компаний, зарабатывать на росте или падении их цен. При этом все операции проходят практически мгновенно в режиме онлайн.

