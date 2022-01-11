﻿ Топ-8 длинных вкладов в рублях с максимальными ставками. Обзор актуальных вариантов. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Топ-8 длинных вкладов в рублях с максимальными ставками. Обзор актуальных вариантов

11.01.2022 07:37 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Топ-8 длинных вкладов в рублях с максимальными ставками. Обзор актуальных вариантов

Сразу отметим, что все выбранные нами варианты депозитов дают возможность выбирать срок вложений: один и тот же вклад можно открыть и на 35 дней, и на пять лет.

Банк Дабрабыт, вклад «Шчодры»


фото: Myfin.by

Депозит можно открыть в банковском отделении или онлайн.

Параметры:

  • срок от двух месяцев до трех лет;
  • минимальная сумма вклада: при открытии в отделении – 100 руб. при удаленном открытии – 10 руб.;
  • ставка на максимальный срок (два года) – 15,5% годовых, ставка в течение срока вклада не меняется;
  • есть капитализация процентов;
  • досрочного снятия основной суммы нет, снятие процентов допускается;
  • возможно пополнение, добавленная сумма сразу причисляется к основной, расчет процентов идет с общей величины;
  • пролонгации вклада не предусмотрено.

Беларусбанк, вклад «Беларусбанк-онл@йн»


фото: Myfin.by

Этот вклад предполагается открывать удаленно. Для этого следует вначале стать клиентом АСБ Беларусбанк, получить карту, с которой будут перечислены деньги на депозит. Ставка фиксированная в первые 3 месяца, затем она может меняться в зависимости от ставок по кредитам овернайт (СКО) Национального банка.

Параметры:

  • срок от 45 дней до трех лет;
  • минимальная сумма вклада – 50 руб.;
  • ставка на максимальный срок – 17,8% (СКО + 7,55%); на два года – 17,75%;
  • есть капитализация процентов, каждый месяц и в день выдачи депозита;
  • досрочного снятия основной суммы нет, снятие процентов допускается;
  • пополнение возможно в первые два года, но суммами не менее 25 руб.;
  • пролонгация вклада не предусмотрена.

Белагропромбанк, вклад «Плюс к стабильности»


Фото банка

Еще один срочный безотзывной депозит с плавающей ставкой, возможностью выбора срока вложения и способа открытия.

Параметры:

  • срок – от 35 до 1830 дней (пять лет);
  • минимальная сумма вклада – 50 руб.;
  • есть капитализация процентов, при открытии в отделении банка – 1 раз в месяц, при удаленном открытии – 2 раза в месяц;
  • ставка на максимальный срок (пять лет) – плавающая, в данный момент 17,6% годовых (СР + 8,35%), такая же ставка будет и для срока два года;
  • досрочного снятия основной суммы нет, снятие процентов допускается;
  • возможно пополнение в первые 1 460 дней (четыре года);
  • пролонгации вклада при максимальном сроке не предусмотрено.

Кстати, этот вклад можно открыть в отделении банка на другое лицо.

Сбер Банк, вклад «Сохраняй»


фото: Myfin.by

Этот вклад можно открыть в отделении Сбер Банка или удаленно. Для удаленного открытия нужно оформить платежную карту Сбер Банка в белорусских рублях и пополнять депозит с этой карты.

Параметры:

  • срок – от 61 до 1000 дней;
  • минимальная сумма вклада – 50 руб.;
  • ставка на максимальный срок (1000 дней) – фиксированная, 16,25%;
  • есть капитализация процентов;
  • досрочного снятия основной суммы нет, снятие процентов допускается;
  • возможно пополнение за исключением последних 35 дней, минимальная сумма пополнения – 20 руб.

Есть варианты открытия этого вклада на другое лицо с правом любых операций, завещательным распоряжением и так далее.

Банк ВТБ (Беларусь), вклад «ВТБ-Enter»


Фото банка

Онлайн-депозит с возможностью выбора срока. Ставка зависит от срока вложения, но фиксируется на момент оформления вклада и более не меняется. В данном случае для открытия вклада нужно стать клиентом банка, открыть счет с которого пройдет перевод средств на депозит.

Параметры:

  • срок – от 35 дней до трех лет;
  • минимальная сумма вклада – 20 руб.;
  • ставка на максимальный срок (три года) – фиксированная, 17,6%, такая же ставка будет и для двухлетнего срока;
  • капитализации процентов нет;
  • пролонгации вклада нет;
  • досрочного снятия основной суммы нет, снятие процентов допускается;
  • возможно пополнение в первые 720 дней.

БТА Банк, Алтын Online


фото: Myfin.by

Онлайн-депозит с выбором срока и способа распоряжения процентами. Ставка по этому вкладу фиксированная, растет в зависимости о выбранного срока размещения, но фиксируется после оформления вклада. Еще одна особенность ставки – она выше для тех, кто снимает проценты, а не оставляет их для капитализации.

Параметры:

  • срок – от 35 дней до двух лет;
  • минимальная сумма вклада – 100 руб.;
  • ставка на максимальный срок (два года) – фиксированная, 16,1% если проценты остаются для капитализации; 16,5% - если проценты снимаются;
  • дополнительные взносы допускаются, за исключением последнего месяца;
  • досрочного снятия основной суммы нет.

Банк БелВЭБ, «Сберегательный вкл@д»


фото: Myfin.by

Депозит с фиксированной ставкой, выбором срока и варианта распоряжения процентами.

Параметры:

  • срок – от 35 дней до двух лет;
  • минимальная сумма вклада: 100 руб. – при открытии в отделении банка, 50 руб. – при открытии онлайн;
  • ставка на максимальный срок (два года) – фиксированная, 15,9%;
  • пополнять вклад можно в первый год размещения;
  • досрочного снятия основной суммы нет.

Белинвестбанк, вклад «Личный выбор»


Фото банка

Долгосрочный депозит с правом выбора отзывного или безотзывного варианта и плавающей ставкой в обоих случаях. Ставка также зависит от способа оформления вклада.

Параметры:

  • срок – от 45 дней до пяти лет;
  • минимальная сумма вклада: 50 руб.;
  • ставка на максимальный срок (пять лет) – фиксированная, 17% (СР*1,838) – при открытии в отделении банка; 17,5% (СР*1,892) – при удаленном открытии вклада;
  • пополнение допускается, за исключением последнего месяца вклада;
  • досрочного снятия основной суммы нет.

Вклад можно оформить на другое лицо.

Как изменились ставки по длинным вкладам с ноября

Банк, вклад Максимальный срок, ставка в январе 2022 Ставка в ноябре 2021
Беларусбанк,
Вклад «Беларусбанк -онл@йн» 		до 3 лет 17,8% 19,35%
Белагропромбанк,
Вклад «Плюск стабильности» 		до 5 лет 17,6% 18,1%
Банк ВТБ (Беларусь),
Вклад «ВТБ -Enter» 		до 3 лет 17,6% 18,2%
Белинвестбанк,
Вклад «Личныйвыбор» 		до 5 лет 17% или 17,5% 17,5 %
БТА Банк,
АлтынOnline (безотзывный) 		до 2 лет 16,1% или 16,5% 18,5%
Сбер Банк,
Вклад «Сохраняй » 		до 1 000 дней 16,25% 16,25%
Банк БелВЭБ,
«Сберегательныйвкл@д» 		до 2 лет 15,9% 14,1%
Банк Дабрабыт,
Вклад «Шчодры » 		до 2 лет 15,5% 16%

Видно, что ставки по некоторым длинным депозитам за последние месяцы упали. Так, доходность в некоторых случаях понизилась, на 0,5-1,55%. Это среди прочего может говорить о том, что банки не испытывают недостатка в рублевой ликвидности. Исключение – рост ставки по депозиту «Сберегательныйвкл@д» Банка БелВЭБ, ставка по нему выросла на 1,8%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ноябре прошлого года рублевые вклады обновили годовой рекорд. Наибольший интерес, конечно, вызывают депозиты на срок от полугода до года. Однако, мы решили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые подробности скандала с бортом Ryanair смотрите в расследовании «Тайны рейса Афины – Вильнюс» на ОНТ
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by