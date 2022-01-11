Топ-8 длинных вкладов в рублях с максимальными ставками. Обзор актуальных вариантов

Этот вклад предполагается открывать удаленно. Для этого следует вначале стать клиентом АСБ Беларусбанк, получить карту, с которой будут перечислены деньги на депозит. Ставка фиксированная в первые 3 месяца, затем она может меняться в зависимости от ставок по кредитам овернайт (СКО) Национального банка.
Параметры:
срок от 45 дней до трех лет;
минимальная сумма вклада – 50 руб.;
ставка на максимальный срок – 17,8% (СКО + 7,55%); на два года – 17,75%;
есть капитализация процентов, каждый месяц и в день выдачи депозита;
досрочного снятия основной суммы нет, снятие процентов допускается;
пополнение возможно в первые два года, но суммами не менее 25 руб.;
Онлайн-депозит с возможностью выбора срока. Ставка зависит от срока вложения, но фиксируется на момент оформления вклада и более не меняется. В данном случае для открытия вклада нужно стать клиентом банка, открыть счет с которого пройдет перевод средств на депозит.
Параметры:
срок – от 35 дней до трех лет;
минимальная сумма вклада – 20 руб.;
ставка на максимальный срок (три года) – фиксированная, 17,6%, такая же ставка будет и для двухлетнего срока;
капитализации процентов нет;
пролонгации вклада нет;
досрочного снятия основной суммы нет, снятие процентов допускается;
Онлайн-депозит с выбором срока и способа распоряжения процентами. Ставка по этому вкладу фиксированная, растет в зависимости о выбранного срока размещения, но фиксируется после оформления вклада. Еще одна особенность ставки – она выше для тех, кто снимает проценты, а не оставляет их для капитализации.
Параметры:
срок – от 35 дней до двух лет;
минимальная сумма вклада – 100 руб.;
ставка на максимальный срок (два года) – фиксированная, 16,1% если проценты остаются для капитализации; 16,5% - если проценты снимаются;
дополнительные взносы допускаются, за исключением последнего месяца;
Долгосрочный депозит с правом выбора отзывного или безотзывного варианта и плавающей ставкой в обоих случаях. Ставка также зависит от способа оформления вклада.
Параметры:
срок – от 45 дней до пяти лет;
минимальная сумма вклада: 50 руб.;
ставка на максимальный срок (пять лет) – фиксированная, 17% (СР*1,838) – при открытии в отделении банка; 17,5% (СР*1,892) – при удаленном открытии вклада;
пополнение допускается, за исключением последнего месяца вклада;
досрочного снятия основной суммы нет.
Вклад можно оформить на другое лицо.
Как изменились ставки по длинным вкладам с ноября
Банк, вклад
Максимальный срок, ставка в январе 2022
Ставка в ноябре 2021
Беларусбанк, Вклад «Беларусбанк -онл@йн»
до 3 лет
17,8%
19,35%
Белагропромбанк, Вклад «Плюск стабильности»
до 5 лет
17,6%
18,1%
Банк ВТБ (Беларусь), Вклад «ВТБ -Enter»
до 3 лет
17,6%
18,2%
Белинвестбанк, Вклад «Личныйвыбор»
до 5 лет
17% или 17,5%
17,5 %
БТА Банк, АлтынOnline (безотзывный)
до 2 лет
16,1% или 16,5%
18,5%
Сбер Банк, Вклад «Сохраняй »
до 1 000 дней
16,25%
16,25%
Банк БелВЭБ, «Сберегательныйвкл@д»
до 2 лет
15,9%
14,1%
Банк Дабрабыт, Вклад «Шчодры »
до 2 лет 15,5%
16%
Видно, что ставки по некоторым длинным депозитам за последние месяцы упали. Так, доходность в некоторых случаях понизилась, на 0,5-1,55%. Это среди прочего может говорить о том, что банки не испытывают недостатка в рублевой ликвидности. Исключение – рост ставки по депозиту «Сберегательныйвкл@д» Банка БелВЭБ, ставка по нему выросла на 1,8%.