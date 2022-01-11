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Отец и сын погибли при пожаре дома в Жабинке
Источник материала: БелТА
11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке при пожаре дома погибли отец и сын, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Сообщение о загорании в кирпичном жилом доме в Жабинке поступило спасателям 10 января в 20.07. В огне погибли хозяин дома и его сын. Огнем повреждено перекрытие, внутренняя отделка и имущество в двух жилых комнатах. Причина пожара устанавливается.
По данным МЧС, всего за сутки в Беларуси при пожарах погибли 6 человек.-0-
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Сообщение о загорании в кирпичном жилом доме в Жабинке поступило спасателям 10 января в 20.07. В огне погибли хозяин дома и его сын. Огнем повреждено перекрытие,...
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