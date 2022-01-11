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Отец и сын погибли при пожаре дома в Жабинке

11.01.2022 07:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке при пожаре дома погибли отец и сын, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании в кирпичном жилом доме в Жабинке поступило спасателям 10 января в 20.07. В огне погибли хозяин дома и его сын. Огнем повреждено перекрытие, внутренняя отделка и имущество в двух жилых комнатах. Причина пожара устанавливается.

По данным МЧС, всего за сутки в Беларуси при пожарах погибли 6 человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение о загорании в кирпичном жилом доме в Жабинке поступило спасателям 10 января в 20.07. В огне погибли хозяин дома и его сын. Огнем повреждено перекрытие,...
 
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