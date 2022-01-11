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Спасатели ликвидировали пожар в гаражном боксе предприятия в Слониме
Источник материала: БелТА
11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слонимские спасатели ликвидировали пожар в гаражном боксе предприятия, сообщили БЕЛТА в МЧС.
О пожаре на территории организации по ул.Космонавтов в службу 101 сообщил очевидец 10 января. Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали пожар в гаражном боксе, открытое горение кровли и не допустили распространения пламени на другие помещения. Из соседнего бокса спасатели эвакуировали служебный автомобиль Wolkswagen 2007 года выпуска.
Огнем уничтожено имущество в боксе, повреждена кровля на площади 70 кв.м, закопчены стены и потолок.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования и неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.-0-
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О пожаре на территории организации по ул.Космонавтов в службу 101 сообщил очевидец 10 января. Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали пожар в гаражном боксе,...
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