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Спасатели ликвидировали пожар в гаражном боксе предприятия в Слониме

11.01.2022 08:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слонимские спасатели ликвидировали пожар в гаражном боксе предприятия, сообщили БЕЛТА в МЧС.

О пожаре на территории организации по ул.Космонавтов в службу 101 сообщил очевидец 10 января. Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали пожар в гаражном боксе, открытое горение кровли и не допустили распространения пламени на другие помещения. Из соседнего бокса спасатели эвакуировали служебный автомобиль Wolkswagen 2007 года выпуска.

Огнем уничтожено имущество в боксе, повреждена кровля на площади 70 кв.м, закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования и неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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О пожаре на территории организации по ул.Космонавтов в службу 101 сообщил очевидец 10 января. Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали пожар в гаражном боксе,...
 
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