﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанин за разбойное нападение на женщину приговорен к 5 годам колонии усиленного режима

11.01.2022 09:11 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Первомайского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого за кражу и разбой 47-летнего минчанина, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Минска.

Жителю столицы было инкриминировано разбойное нападение. Как установлено, нетрезвый обвиняемый в октябре 2021 года днем подошел к женщине на ул.Калиновского. У него был фрагмент кирпичной кладки и нож. Приставив к шее потерпевшей нож, он сорвал с ее плеча сумку и завладел имуществом.

Суд Первомайского района Минска постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.207 УК минчанину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в 100 базовых величин (1 БВ - Br32). Также мужчина должен возместить потерпевшей моральный вред в размере Br2 тыс.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жителю столицы было инкриминировано разбойное нападение. Как установлено, нетрезвый обвиняемый в октябре 2021 года днем подошел к женщине на ул.Калиновского.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спасатели ликвидировали пожар в гаражном боксе предприятия в Слониме
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by