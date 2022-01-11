Минчанин за разбойное нападение на женщину приговорен к 5 годам колонии усиленного режима

Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Первомайского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого за кражу и разбой 47-летнего минчанина, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Минска.

Жителю столицы было инкриминировано разбойное нападение. Как установлено, нетрезвый обвиняемый в октябре 2021 года днем подошел к женщине на ул.Калиновского. У него был фрагмент кирпичной кладки и нож. Приставив к шее потерпевшей нож, он сорвал с ее плеча сумку и завладел имуществом.

Суд Первомайского района Минска постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.207 УК минчанину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в 100 базовых величин (1 БВ - Br32). Также мужчина должен возместить потерпевшей моральный вред в размере Br2 тыс.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-