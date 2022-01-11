Пенсионер погиб при пожаре дома в Поставском районе

Источник материала: БелТА

11 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Поставском районе горел дом, погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре дома в горпоселке Воропаево поступило сегодня ночью. Кровлю сблокированного трехквартирного жилого дома охватил огонь.

"Хозяева второй и третьей квартир покинули жилище самостоятельно до приезда спасателей, не пострадали. В ходе тушения пожара работниками МЧС в квартире №1 на полу был обнаружен труп ее хозяина, пенсионера 1958 года рождения", - рассказали в управлении. Огонь уничтожил кровлю, повредил потолочное перекрытие, стены и имущество.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-