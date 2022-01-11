﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пенсионер погиб при пожаре дома в Поставском районе

11.01.2022 09:23 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

11 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Поставском районе горел дом, погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре дома в горпоселке Воропаево поступило сегодня ночью. Кровлю сблокированного трехквартирного жилого дома охватил огонь.

"Хозяева второй и третьей квартир покинули жилище самостоятельно до приезда спасателей, не пострадали. В ходе тушения пожара работниками МЧС в квартире №1 на полу был обнаружен труп ее хозяина, пенсионера 1958 года рождения", - рассказали в управлении. Огонь уничтожил кровлю, повредил потолочное перекрытие, стены и имущество.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о пожаре дома в горпоселке Воропаево поступило сегодня ночью. Кровлю сблокированного трехквартирного жилого дома охватил огонь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин за разбойное нападение на женщину приговорен к 5 годам колонии усиленного режима
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by